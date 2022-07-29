ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (156-й день) | Украина винит ЧВК Вагнера в гибели пленных „азовцев“ в Елновке, Лавров и госсекретарь США Блинкен провели первый телефонный разговор с начала войны

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что в украинской войне Россия терпит неудачу во „многих областях“, и президент Владимир Путин может попытаться снова изменить стратегию.

В связи со сложной международной обстановкой, вызванной российско-украинской войной, с 09.08.2022 LHV Pank больше не сможет принимать платежи от российских и белорусских банков. Платежи, полученные с 09.08.2022, будут возвращены плательщику. В исключительных случаях платежи, связанные с национальными интересами Эстонии или социальными причинами (например, пенсия), принимаются.

Взрыв на территории бывшей исправительной колонии №120 в городе Еленовка Донецкой области, где содержались украинские пленные, выведенные из „Азовстали“, осуществлен руками наемников из состава ЧВК Вагнера (Лига) по личной команде номинального владельца ЧВК - Евгения Пригожина. Об этом говорится взаявлении на сайте Главного управления разведки Минобороны Украины. В заявлении говорится о „сознательной провокации и безоговорочном акте терроризма со стороны вооруженных сил оккупанта“.

Главной целью теракта украинская разведка называет „утаивание фактов тотального хищения средств, выделенных на содержание украинских военнопленных“. „Известно, что 1 августа на „объект“ должна была прибыть комиссия по Москве для проверки расходов выделенных средств и условий содержания пленных“, говорится в документе. „Поскольку реальное состояние здания и условия содержания в нем пленных не отвечали требованиям российского руководства, „проблема“ была решена путем уничтожения помещения вместе с размещенными в нем украинцами“, - утверждается далее. В результате взрыва погибли 40 пленных, пострадали от 75 до 130 (по разным данным) - цитирует заявление DW.