ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (156-й день) | Украина винит ЧВК Вагнера в гибели пленных „азовцев“ в Елновке, Лавров и госсекретарь США Блинкен провели первый телефонный разговор с начала войны
Подводим итоги еще одного дня войны.
В самопровозглашенной ДНР заявили о 53 погибших и 75 раненых в результате утреннего удара по тюрьме с украинскими военнопленными. ДНР и минобороны России утверждают, что обстреляли колонию украинские военные, при этом погибли только пленные, жертв среди персонала колонии нет. Генштаб ВСУ и другие официальные лица Киева заявили, что колонию обстреляли российские войска, чтобы обвинить Украину в военных преступлениях.
ФСБ России объявила о задержании трех украинских „диверсантов“ из „Правого сектора“ (организация признана в России экстремистской и запрещена) под Липецком, которые, как утверждают в ведомстве, готовили теракт.
Президент Украины Владимир Зеленский приехал в порт Одессы, чтобы отправить на экспорт зерно из Украины. Ожидается, что первое с начала войны судно с зерном выйдет из порта сегодня или завтра.
Российскому военному Вадиму Шишимарину, которого обвинили в убийстве украинского мирного жителя 28 февраля 2022 года, суд апелляционной инстанции заменил пожизненное заключение на 15 лет тюрьмы.
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что обратился в генпрокуратуру Украины по поводу обнародованного видео пыток российскими военными украинского военнослужащего. Он добивается, чтобы надзорное ведомство проверила видео и зафиксировало военное преступление, нарушающее нормы Женевской конвенции. На видео российский военный канцелярским ножом отрезает тестикулы украинского военнослужащего, затем его убивают.
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что в украинской войне Россия терпит неудачу во „многих областях“, и президент Владимир Путин может попытаться снова изменить стратегию.
В связи со сложной международной обстановкой, вызванной российско-украинской войной, с 09.08.2022 LHV Pank больше не сможет принимать платежи от российских и белорусских банков. Платежи, полученные с 09.08.2022, будут возвращены плательщику. В исключительных случаях платежи, связанные с национальными интересами Эстонии или социальными причинами (например, пенсия), принимаются.
Взрыв на территории бывшей исправительной колонии №120 в городе Еленовка Донецкой области, где содержались украинские пленные, выведенные из „Азовстали“, осуществлен руками наемников из состава ЧВК Вагнера (Лига) по личной команде номинального владельца ЧВК - Евгения Пригожина. Об этом говорится взаявлении на сайте Главного управления разведки Минобороны Украины. В заявлении говорится о „сознательной провокации и безоговорочном акте терроризма со стороны вооруженных сил оккупанта“.
Главной целью теракта украинская разведка называет „утаивание фактов тотального хищения средств, выделенных на содержание украинских военнопленных“. „Известно, что 1 августа на „объект“ должна была прибыть комиссия по Москве для проверки расходов выделенных средств и условий содержания пленных“, говорится в документе. „Поскольку реальное состояние здания и условия содержания в нем пленных не отвечали требованиям российского руководства, „проблема“ была решена путем уничтожения помещения вместе с размещенными в нем украинцами“, - утверждается далее. В результате взрыва погибли 40 пленных, пострадали от 75 до 130 (по разным данным) - цитирует заявление DW.
Турция не ведет переговоры с Россией по сотрудничеству в производстве беспилотных летательных аппаратов, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Ранее телеканал CNN Türk сообщил, что президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что его российский коллега Владимир Путин изъявил желание наладить сотрудничество с турецким производителем беспилотных летательных аппаратов Bayraktar.
Госсекретарь США заявил о проведенном телефонном разговоре с Лавровым. По словам Энтони Блинкена, беседа была „открытой и прямолинейной“. Госсекретарь отметил, что предупредил Лаврова о новых санкциях в случае присоединения оккупированных украинских территорий.