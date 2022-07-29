МНЕНИЕ | Давайте покажем, что эстонский язык, это не наказание, а новые перспективы

Уважаемые политики, занимающиеся образованием, а не пора ли вам хотя бы немного узнать азы педагогики? Например, такой давно известный факт, что в классе мы имеем именно то поведение, на которое мы реагируем, то есть обращаем внимание. Кто получает меньше всего внимания? Правильно, хорошие дети, которые учатся и не имеют проблем с поведением. Так почему же не применять знания психологии и педагогики в более широком смысле? Давайте перейдем на язык понимания, перспектив, позитивных историй. Давайте говорить о том, что знание языка, это плюс, всегда. Давайте покажем детям, что эстонский язык, это не наказание, это новые перспективы. Давайте на деле покажем, что все дети имеют одинаковую ценность для государства, независимо от родного языка. Давайте изменим эмоцию, которая сейчас возникает у русскоговорящих людей, когда они слышат „вы должны учить язык“ на „я говорю по-эстонски с удовольствием“.

Проблема перехода на эстоноязычное образование неизменно столкнется с нехваткой учителей. Но, опять же, эту тему можно преподносить по-разному. Можно говорить о том, что у нас нет носителей языка. А значит запустим кампанию по привлечению в школы эстоноговорящих людей. Именно людей. Ведь, как не крути, а одно только знание языка не делает из обычного человека учителя. Нужно, в первую очередь, хотеть учить и работать с детьми. А можно о той же проблеме задуматься более широко. И говорить о популяризации профессии учителя в целом, без привязки к языку. Ведь на бумаге у нас уже давно образование должно быть на эстонском. Лет 20 уже как наши вузы бесплатно обучают только на эстонском языке и из школьных специальностей на русском языке есть, если она еще есть, только русская филология. Получение магистерской степени в любом университете Эстонии означает владение языком на уровень С1. Это значит, что говоря про увольнение учителей, не имеющих этой категории, мы можем говорить только о тех, кто закончил ВУЗ не в Эстонии или о тех, кто получил высшее образование еще до обретения Эстонией независимости. Может быть, стоит и тут сменить негативную риторику на позитивную? Давайте не говорить про увольнение учителей. Давайте искать и мотивировать работать в школе тех, кто получил, заметьте бесплатно, образование в Эстонии. У нас много перспективных двуязычных молодых людей, у которых родной язык русский, но учились они в эстонской школе или в классе погружения. Для перевода всей системы образования на эстонский язык эти люди могли бы оказать самую большую поддержку. Надо только помочь им найти дорогу в школу, а дальше мотивировать в ней остаться.