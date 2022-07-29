Внезапно! За Роналду предложили 20 лучших овец

Контракт португальского игрока с английской командой рассчитан до лета 2023 года. Многие СМИ сообщали, что Роналду хочет покинуть „Манчестер Юнайтед“ из-за неучастия „красных дьяволов“ в Лиге чемпионов. Клуб отказал игроку в досрочном расторжении контракта.

„Мы предложили 20 наших лучших овец за Роналду. Сейчас ждем ответа от „Юнайтед“, - говорится в сообщении „КИ Клаксвик“, которое сопровождается подмигивающим смайликом.

Роналду выступает с лета 2021 года за „Манчестер Юнайтед“, куда перешёл из итальянского „Ювентуса“. Роналду является пятикратным обладателем „Золотого мяча“, пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы 2016 года.

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