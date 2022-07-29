За рубежом
29.07.2022, 16:35

Boeing 737 рейсом Грозный - Москва подал сигнал бедствия над Каспийским морем, пропал с карт, а потом вновь появился

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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото.
ФОТО: PETER CZIBORRA | REUTERS

Boeing 737 авиакомпании Utair рейсом Грозный - Москва подал сигнал бедствия над Каспийским морем, пишут СМИ. По данным Flightradar, самолет резко развернулся. Сначала он пропал с карты сайта, но после появился вновь, написал Telegram-канал „Подъём“.

Ранее сообщалось, что лайнер, летевший по рейсу Грозный - Москва, подал сигнал тревоги над морем через полчаса после взлета, после чего снизился до высоты 3 тыс. метров. После того как самолёт развернулся, он на время пропал с карты Flightradar, после чего снова появился.

На борту пассажирского Boeing, который подавал сигналы тревоги, сработал датчик разгерметизации, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службе авиакомпании „Ютейр“, пишет ПАИ.

„На рейсе Грозный — Москва сработала индикация давления в салоне. В блокпосте безопасности командир принял решение снизить эшелон до 3 тыс. метров и вернуться в аэропорт вылета. Ожидается штатная посадка. С пассажирами и экипажем все в порядке“, — сообщили в авиакомпании.

Рамзан Кадыров сообщил, что самолет „Грозный — Москва“, подавший сигнал тревоги над морем, вернулся в аэропорт Грозного, пишет Meduza.

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