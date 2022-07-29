Boeing 737 рейсом Грозный - Москва подал сигнал бедствия над Каспийским морем, пропал с карт, а потом вновь появился

Ранее сообщалось, что лайнер, летевший по рейсу Грозный - Москва, подал сигнал тревоги над морем через полчаса после взлета, после чего снизился до высоты 3 тыс. метров. После того как самолёт развернулся, он на время пропал с карты Flightradar, после чего снова появился.