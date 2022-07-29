Boeing 737 рейсом Грозный - Москва подал сигнал бедствия над Каспийским морем, пропал с карт, а потом вновь появился(9)
Ранее сообщалось, что лайнер, летевший по рейсу Грозный - Москва, подал сигнал тревоги над морем через полчаса после взлета, после чего снизился до высоты 3 тыс. метров. После того как самолёт развернулся, он на время пропал с карты Flightradar, после чего снова появился.
На борту пассажирского Boeing, который подавал сигналы тревоги, сработал датчик разгерметизации, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службе авиакомпании „Ютейр“, пишет ПАИ.
„На рейсе Грозный — Москва сработала индикация давления в салоне. В блокпосте безопасности командир принял решение снизить эшелон до 3 тыс. метров и вернуться в аэропорт вылета. Ожидается штатная посадка. С пассажирами и экипажем все в порядке“, — сообщили в авиакомпании.
Рамзан Кадыров сообщил, что самолет „Грозный — Москва“, подавший сигнал тревоги над морем, вернулся в аэропорт Грозного, пишет Meduza.