Мнение
29.07.2022, 17:07

МНЕНИЕ | Вернутся ли женщины-беженки в Украину?

 
Анне Быкова
украинская журналистка, беженка
Коты на фоне разрушенных жилых домов в Мариуполе
Коты на фоне разрушенных жилых домов в Мариуполе
ФОТО: STRINGER | AFP/Scanpix

Мирная жизнь для жителей Украины закончилась рано утром 24 февраля, когда российские вооруженные силы начали обстрелы украинских городов. Люди проснулись от звуков воздушной тревоги. В следущие дни тысячи людей покинули родную страну в поисках безопасного убежища. Война продолжается уже сто пятьдесят шестой день, и многие украинцы, бежавшие в другие страны, до сих пор не знают, как дальше будет складываться их жизнь. Украинская журналистка Анне Быкова собрала для RusDelfi мнение беженок, расспросив их о том, планируют ли они возвращаться в Украину после окончания войны.

В своих предыдущих авторских колонках я не один раз приводила фрагменты из интервью, которые мне давали украинские беженки. Позиции некоторых из них касательно потенциального возвращения в Украину были кардинально разными. К примеру, 40-летняя Юлия, юрист из Киева, на мой вопрос ответила прямо и четко. „Конечно. Я буду возвращаться. Этот вопрос даже не обсуждается“.

Другая беженка, 50-летняя Татьяна из Харькова, сказала иначе: „Я буду смотреть по обстоятельствам“. И, не скрывая своей логики, добавила: „Ключевым фактором станет финансовый вопрос. Я проанализирую, где мне будет выгоднее находиться. И уже тогда приму решение“.

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