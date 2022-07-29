МНЕНИЕ | Вернутся ли женщины-беженки в Украину?

Мирная жизнь для жителей Украины закончилась рано утром 24 февраля, когда российские вооруженные силы начали обстрелы украинских городов. Люди проснулись от звуков воздушной тревоги. В следущие дни тысячи людей покинули родную страну в поисках безопасного убежища. Война продолжается уже сто пятьдесят шестой день, и многие украинцы, бежавшие в другие страны, до сих пор не знают, как дальше будет складываться их жизнь. Украинская журналистка Анне Быкова собрала для RusDelfi мнение беженок, расспросив их о том, планируют ли они возвращаться в Украину после окончания войны.