Экономист Swedbank: огромный рост цен заставляет людей затягивать пояса

Объём розничных продаж в июне снизился на один процент по сравнению с прошлым годом. Это было вызвано снижением объёма покупки товаров первой необходимости – продуктов питания и автомобильного топлива. Потребление несколько увеличилось за счёт украинских военных беженцев. К настоящему времени в Эстонию прибыло 48 000 беженцев, что примерно соответствует населению Нарвы, третьего по величине города Эстонии. Медленное восстановление туристического сектора сдерживает рост потребления. Число иностранных туристов в Эстонии почти вдвое меньше, чем до коронакризиса.

Учитывая исключительно быстрый рост цен, снижение продаж до сих пор было скромным. Осенью объёмы потребления, скорее всего, снизятся ещё больше, поскольку потребуется оплачивать более высокие счета за отопление.

Статистика Swedbank по платежам карточками показывает, что объёмы продаж услуг для отдыха увеличились даже с учётом роста цен. Театры, концерты и кафе переполнены, а туристам трудно найти жильё на выходные. Исчезновение коронавирусных ограничений, более тёплая и солнечная погода, чем обычно, и длинные выходные в середине лета положительно повлияли на июньский оборот в секторе отдыха.