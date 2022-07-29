Проигравшая Контавейт: я морально истощена

Потапова доминировала в матче от начала до конца и заслуженно одержала самую яркую победу в своей карьере. До сегодняшнего дня 21-летней россиянке удавалось лишь однажды обыграть игрока из первой десятки. Произошло это в 2019 году, когда она выиграла у на тот момент пятой ракетки мира Анжелики Кербер со счетом 6:4, 6:2.

Контавейт после матча, длившегося всего 49 минут, призналась, что сегодня она выступила хуже своих возможностей. „Соперник играл очень хорошо, но меня там не было. Я была морально истощена. Сказывалась усталость от турнира недельной давности, сегодня я не чувствовала, что играю на каком-либо уровне“, — разочарованно призналась Контавейт.

„Конечно, соперница играла очень хорошо, но если бы я смогла собраться, это был бы другой матч“, — добавила эстонка.

„Сегодняшнее поражение было исключительно моей виной. Я вообще не чувствовала, что могу сфокусироваться, мне психологически было очень сложно сосредоточиться на игре, и сегодня была совсем не моя игра“.

Неделю назад Контавейт в полуфинале турнира в Гамбурге обыграла Потапову со счетом 6 : 3, 7 : 5. По мнению эстонки, нет смысла даже сравнивать эти две игры. „Сегодня мне было все равно, против кого играть. Я чувствовала себя настолько морально уставшей, что не имело значения, против кого я играю. В любом случае, ничего хорошего из этого бы не вышло“, — сказала Контавейт.

На вопрос, удивила ли ее чем-нибудь соперница, эстонка быстро ответила: „Нет“.

Первая ракетка Эстонии сейчас едет домой и потом, вероятно, отправится в Торонто, где 8 августа стартует турнир WTA 1000.

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