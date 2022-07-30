Визы гражданам России: пускает ли США россиян?

Посольство США в Таллинне подтвердило RusDelfi, что оно продолжает оказывать визовые услуги проживающим в Эстонии людям, в том числе и гражданам России. Нас заверили, что никаких изменений в визовой политике не было с тех пор, как был восстановлен нормальный порядок выдачи виз в связи с ослаблением ограничений на поездки, связанных с COVID-19, в ноябре 2021 года.