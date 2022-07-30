Визы гражданам России: пускает ли США россиян?(4)
Эстония перестала выдавать учебные визы для граждан России и Беларуси. Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу и вовсе предлагает запретить оформление виз для россиян на всей территории Евросоюза. Выдают ли визы гражданам РФ Соединенные Штаты Америки?
Посольство США в Таллинне подтвердило RusDelfi, что оно продолжает оказывать визовые услуги проживающим в Эстонии людям, в том числе и гражданам России. Нас заверили, что никаких изменений в визовой политике не было с тех пор, как был восстановлен нормальный порядок выдачи виз в связи с ослаблением ограничений на поездки, связанных с COVID-19, в ноябре 2021 года.
Посольство уточняет, что Государственный департамент США ввел визовые санкции в отношении ряда военнослужащих Российской Федерации, которые угрожали или нарушили суверенитет, территориальную целостность или политическую независимость Украины. Также ограничения коснулись других граждан Российской Федерации, которые были замешаны в подавлении инакомыслия. „Визовые ограничения являются частью наших усилий по привлечению к ответственности России за ее ничем не спровоцированную и неоправданную войну против Украины“, — ответили в посольстве.