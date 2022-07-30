В „ДНР“ продают футболки с Аляской в составе „Большой России“. Что думает об этом США? Отвечает посольство

Как утверждают в СБУ, Москва планирует использовать в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях агитационные материалы для присоединения захваченных территорий. Среди прочего продают футболки со слоганом „Zа большую Россию“. На футболке изображена карта России, куда входят т.н. „ДНР“, „ЛНР“, Крым и Аляска. Как известно, полуостров Аляска раньше был частью Российской империи, а теперь является территорией США.

RusDelfi обратился за комментарием в посольство США в Эстонии. Насколько серьезно США оценивает подобные сообщения и желание России „вернуть“ Аляску?

Белый дом подтвердил, что им известно о российской подготовке для аннексии украинских территорий, которые она контролирует на данный момент. „Это является прямым нарушением суверенитета Украины, - говорит RusDelfi пресс-аташе посольства США Марк Нейлор. - Военное присоединение является грубым нарушением Устава ООН, и Российская Федерация не останется безнаказанной“.

„Если Россия продолжит свои планы по аннексии, Соединенные Штаты ответят быстро и жестко, в ногу с нашими союзниками и партнерами, потому что ни одно государство не должно иметь возможности менять границы другой страны силой. Соединенные Штаты также будут продолжать освещать и разоблачать российские военные планы, чтобы мир знал, что любые задумки по аннексии чужих территорий являются незаконными и нелегитимными“, - заверили в посольстве США.



