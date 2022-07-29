Британский политик о бывшем тренере Контавейт Турсунове: неприятно, что у звезды Британии русский тренер

Ранее стало известно, что Радукану в преддверии защиты титула на Открытом чемпионате США договорилась о сотрудничестве с Турсуновым, пишет Чемпионат. „Неприятно видеть, как русский тренирует восходящую звезду номер один в Великобритании. Можно надеяться, что LTA (Ассоциация лаун-тенниса. — Прим. „Чемпионата“) проконтролирует этот вопрос и сможет посоветовать Эмме, как лучше действовать“, — приводит слова политика издание The Telegraph.