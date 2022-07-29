Виновны? Платите! ФБР готово раскошелиться на $1 млрд. ради жертв врача-насильника Нассара

В американской гимнастике продолжает тянуться дело врача-насильника Ларри Нассара. Мужчину осудили в 2018-м, но жертвам этого мало. Многократная олимпийская чемпионка Симона Байлз и другие спортсменки считают, что всего этого бы не случилось с ними, если бы доктора посадили тогда, когда в его адрес начали поступать первые жалобы. Спортивные органы не сделали этого, так же, как и ФБР, пишет Sport24.

В 2015 году реакция была, но не такая, чтобы напугать Нассара. Он продолжал растлевать спортсменок, число которых достигло 300. Некоторые только во время расследования осознали, что были жертвами насильника, который теперь сидит за решеткой. За медленную реакцию гимнастки решили наказать ФБР. Байлз и другие девушки (около 90 человек) требуют более 1 млрд долларов за то, что сотрудники бюро не остановили его. И это справедливо, потому что всего этого ада могло не быть, поверь ФБР гимнасткам.

„Если бы ФБР просто выполнило свою работу, Нассара бы остановили до того, как у него появилась возможность изнасиловать сотни девушек, включая меня“, — сказала бывшая гимнастка Мичиганского университета Саманта Рой.

На реакцию ФБР потребовалось гораздо меньше 6 месяцев, которые положены в этом случае. Другого и не ожидалось, потому что у бюро слишком много косяков с этим делом, которое серьезно может отразиться на его репутации. И дело не только в том, что одной из главных жертв является Байлз. Организацию критикуют многие. Даже директор ФБР Кристофер Рэй, который занял эту должность в 2017 году, в шоке от работников, которые закрыли глаза на насилие в 2015-м.

— Мне особенно жаль, что в ФБР были люди, у которых был шанс остановить этого монстра еще в 2015 году, но они потерпели неудачу, и это непростительно. Этого никогда не должно было случиться, и мы делаем все, что в наших силах, чтобы это никогда не повторилось.