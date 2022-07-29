Huawei позаботится о том, чтобы вы не скучали

Телефоны с практически одинаковыми экранами (nova Y70 – 6,75“ и Y90 – 6,7“) прежде всего задуманы производителем для более молодой целевой аудитории. Самым впечатляющим доказательством этого в обоих телефонах является емкая батарея и мощные системы камер. По цене Huawei nova Y90 немного дороже, но, если не предпочитать один телефон другому специально, можно смело утверждать, что оба телефона очень хорошие.

Образцовая система камер Space Ring против классического линейного решения

Поскольку Huawei nova Y90, как уже было сказано, немного дороже своего младшего брата nova Y70, предполагается, что в нем реализованы более мощные технологии. Хотя системы камер обоих телефонов хороши, как и обычно у Huawei (и оснащены знакомым помощником AI), основная камера nova Y90 по числовым показателям немного сильнее — 50 МП против 48 МП. С другой стороны, известно, что снимок все же делает фотограф, и в случае таких небольших различий существенной разницы в качестве не должно быть даже теоретически.

Еще одним связанным с камерой элементом, который отличает два телефона, является способность телефона nova Y90 непрерывно записывать видео как с передней, так и с задней камеры, а также возможность записи видео двумя видами (обычная камера + зум). В принципе, различия между камерами этим и ограничиваются, и будущий пользователь перед покупкой может спокойно для себя решить, какую функциональность он считает необходимой.

Никаких компромиссов

Основываясь только на цене, можно было бы подумать, что в случае более дешевого телефона были сделаны уступки, например, в плане безопасности. Но это, безусловно, не так. Оба телефона оснащены сканером отпечатков пальцев. Расположенный сбоку сенсор приятен в использовании и, что важнее всего, обеспечивает дополнительную безопасность как в случае утери телефона, так и просто как защиту от карманников.