Huawei позаботится о том, чтобы вы не скучали
Если природа заботится о том, чтобы погода летом была как можно более разнообразной, то Huawei заботится о том, чтобы выбор новых и мощных телефонов был разнообразным в течение всего года. Новые модели, без исключений, выходят часто, и последними пополнениями являются Huawei nova Y70 и nova Y90.
Телефоны с практически одинаковыми экранами (nova Y70 – 6,75“ и Y90 – 6,7“) прежде всего задуманы производителем для более молодой целевой аудитории. Самым впечатляющим доказательством этого в обоих телефонах является емкая батарея и мощные системы камер. По цене Huawei nova Y90 немного дороже, но, если не предпочитать один телефон другому специально, можно смело утверждать, что оба телефона очень хорошие.
Образцовая система камер Space Ring против классического линейного решения
Поскольку Huawei nova Y90, как уже было сказано, немного дороже своего младшего брата nova Y70, предполагается, что в нем реализованы более мощные технологии. Хотя системы камер обоих телефонов хороши, как и обычно у Huawei (и оснащены знакомым помощником AI), основная камера nova Y90 по числовым показателям немного сильнее — 50 МП против 48 МП. С другой стороны, известно, что снимок все же делает фотограф, и в случае таких небольших различий существенной разницы в качестве не должно быть даже теоретически.
Еще одним связанным с камерой элементом, который отличает два телефона, является способность телефона nova Y90 непрерывно записывать видео как с передней, так и с задней камеры, а также возможность записи видео двумя видами (обычная камера + зум). В принципе, различия между камерами этим и ограничиваются, и будущий пользователь перед покупкой может спокойно для себя решить, какую функциональность он считает необходимой.
Никаких компромиссов
Основываясь только на цене, можно было бы подумать, что в случае более дешевого телефона были сделаны уступки, например, в плане безопасности. Но это, безусловно, не так. Оба телефона оснащены сканером отпечатков пальцев. Расположенный сбоку сенсор приятен в использовании и, что важнее всего, обеспечивает дополнительную безопасность как в случае утери телефона, так и просто как защиту от карманников.
В случае более доступного Huawei nova Y70 не было сделано никаких компромиссов, например, и в отношении емкости аккумулятора телефона. Даже наоборот: если nova Y90 может похвастаться впечатляющим аккумулятором емкостью 5000 мАч, то аккумулятор Y70 превышает этот показатель, поскольку производитель обещает емкость целых 6000 мАч.
Аналогичная ситуация и с общими данными телефонов: оба весят чуть менее 200 граммов, их толщина составляет около 8,5 миллиметра, у обоих до 128 Гб встроенной памяти.
Так что же выбрать?
Конечно, окончательный выбор всегда остается за покупателем и основывается на возможностях его кошелька или реальных потребностях. Советовать здесь не имеет смысла: предпочтения читателя в том или ином вопросе понять очень трудно. Однако можно быть уверенным, что оба телефона не разочаруют: по своим показателям они практически равны, у одного небольшое преимущество в одном, у другого в другом... все как обычно.
Тем не менее, несомненно, что оба телефона хорошие. В конечном итоге каждый решает сам, что ему больше подходит!