Удар по колонии с пленными украинскими военными в Еленовке: то немногое, что пока известно

Российская версия

Минобороны России в своей утренней сводке заявило, что по следственному изолятору в Еленовке, где содержатся пленные украинские военнослужащие, в том числе из „Азова“, был нанесен удар - якобы из американской реактивной системы залпового огня HIMARS.

„Погибло 40 и ранено 75 военнопленных украинцев. Кроме того, ранения различной степени тяжести получили восемь сотрудников изолятора“, - утверждалось в заявлении. Еще раньше об ударе сообщили представители самопровозглашенной ДНР.

После этого государственный телеканал „Россия 24“ показал кадры - как утверждается, разрушенного корпуса колонии. На них видна пробитая крыша и покореженные железные двухярусные кровати.

Сотрудник ВГТРК Андрей Руденко в своем телеграм-канале опубликовал видео, на котором видны обгоревшие тела погибших и оторванные конечности.

Украинская версия

Украинская сторона долгое время никак не комментировала эти утверждения. Затем появилось заявление генштаба вооруженных сил Украины.

Там в свою очередь утверждают, что российские военные совершили прицельный артиллерийский обстрел колонии с украинскими военнопленными, чтобы обвинить Украину в совершении военных преступлений, а также скрыть пытки заключенных и убийства, которые там, по мнению генштаба, совершались.

Вооруженные силы Украины не ведут обстрелов гражданской инфраструктуры, а тем более мест, где содержатся военнопленные, сказано в пресс-релизе. Артиллерийских ударов в районе Еленовки, по утверждению генштаба, украинские военные не наносили.

Украинские военные не прокомментировали возможное число погибших.

Незадолго до официального заявления издание „Украинская правда“ со ссылкой на свой источник в разведке написало, что артиллерийские удары в направлении Еленовки были зафиксированы - но, как утверждает издание, не украинских, а российских военных.

Еще один собеседник издания сообщил, что несколько дней назад украинских пленных перевели в промзону - именно в этот барак, по которому 29 июля был нанесен удар.