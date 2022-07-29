В Валгамаа пьяный молодой человек утонул в озере

Свидетель инцидента бросился в воду вслед за утопающим, и ему удалось доставить мужчину на берег. Ему сразу же вызвали скорую помощь, но медикам не удалось его реанимировать.

Полиция говорит, что свидетели инцидента пытались помешать мужчине с признаками сильного алкогольного опьянения зайти в воду и вразумить его, но им не удалось. В том месте, где он вошел в воду, было много водорослей, что могло также сыграть свою роль в трагическом инциденте.

Полиция выясняет личность утонувшего мужчины.

В этом году в Эстонии утонули 18 человек, почти половина из которых были пьяны. Полиция напоминает, что в состоянии алкогольного опьянения нельзя идти в воду, а также пускать в таком состоянии в воду других людей.