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29.07.2022, 11:51

СЕГОДНЯ | Эстония без своего лидера открывает Шахматную Олимпиаду матчем с командой Гамбии

 
Kiirmale EM Tallinn 2016
Kiirmale EM Tallinn 2016
ФОТО: Andres Putting | Ekspress Meedia

Мужская сборная Эстонии в первом туре стартующей в индийском Ченнае шахматной Олимпиады встретится с одним из аутсайдеров турнира - командой Гамбии. Женская команда сыграет с Палестиной.

По сравнению с прошлыми Олимпиадами в составе мужской сборной Эстонии одно важное изменение - многократный чемпион страны, гроссмейстер Кайдо Кюлаотс пересел с первой доски, на которой выступал последние 20 лет, в капитанское кресло. Таким образом он будет не играть, а определять состав мужской и женской сборных на матчи. В качестве игроков мужскую сборную Эстонии представляют гроссмейстеры Меэлис Канеп и Александр Володин, международные мастера Калле Кийк и Андрей Шишков, а также мастера ФИДЕ Кирилл Чукавин.

Первый соперник нашей команды - сборная Гамбии, в составе которой лишь лидер - Эбрима Ба имеет звание мастера ФИДЕ и рейтинг выше 2000 пунктов Эло.

Женскую сборную Эстонии на Олимпиаде представят женский гроссмейстер Маи Нарва, женский международный мастер Маргарет Олде, а также женские мастера ФИДЕ Анастасия Синицына, Трийн Нарва и София Блохин. В первом туре эстонская команда сыграет со сборной Палестины, лидером которой является Эман Саван (1847 пунктов Эло).

В турнире не примут участия сборные России и Беларуси.

Начало партий в 12.30 по эстонскому времени.

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