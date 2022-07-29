СЕГОДНЯ | Эстония без своего лидера открывает Шахматную Олимпиаду матчем с командой Гамбии

По сравнению с прошлыми Олимпиадами в составе мужской сборной Эстонии одно важное изменение - многократный чемпион страны, гроссмейстер Кайдо Кюлаотс пересел с первой доски, на которой выступал последние 20 лет, в капитанское кресло. Таким образом он будет не играть, а определять состав мужской и женской сборных на матчи. В качестве игроков мужскую сборную Эстонии представляют гроссмейстеры Меэлис Канеп и Александр Володин, международные мастера Калле Кийк и Андрей Шишков, а также мастера ФИДЕ Кирилл Чукавин.