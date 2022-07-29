Эстония разгромила Гамбию и Палестину на Шахматной Олимпиаде
Мужская сборная Эстонии в первом туре стартующей в индийском Ченнае шахматной Олимпиады разгромила одного из аутсайдеров турнира - команду Гамбии 4:0. С тем же счетом женская команда одержала верх над Палестиной.
По сравнению с прошлыми Олимпиадами в составе мужской сборной Эстонии одно важное изменение - многократный чемпион страны, гроссмейстер Кайдо Кюлаотс пересел с первой доски, на которой выступал последние 20 лет, в капитанское кресло. Таким образом он будет не играть, а определять состав мужской и женской сборных на матчи. В качестве игроков мужскую сборную Эстонии представляют гроссмейстеры Меэлис Канеп и Александр Володин, международные мастера Калле Кийк и Андрей Шишков, а также мастера ФИДЕ Кирилл Чукавин.
Первый соперник нашей команды - сборная Гамбии, в составе которой лишь лидер - Эбрима Ба имеет звание мастера ФИДЕ и рейтинг выше 2000 пунктов Эло - не сумела оказать достойного сопротивления, проиграв все 4 партии.
Женскую сборную Эстонии на Олимпиаде представляют женский гроссмейстер Маи Нарва, женский международный мастер Маргарет Олде, а также женские мастера ФИДЕ Анастасия Синицына, Трийн Нарва и София Блохин. В первом туре эстонская команда сыграла со сборной Палестины, лидером которой является Эман Саван (1847 пунктов Эло), и также предсказуемо добилась крупной победы 4:0.
Командам предстоит провести еще 8 туров. В турнире не принимают участия сборные России и Беларуси.