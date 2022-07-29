Медведев о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО: если они „распахнут калитку“, реакция России будет симметричной(7)
Бывший президент и премьер-министр РФ, а ныне заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев сказал, что ответ России на вступление Швеции и Финляндии в НАТО будет симметричным.
Также он заявил, что данные страны приняли решение о вступлении в альянс под давлением.
„Очевидно, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО не укрепляет безопасность региона, а наоборот, осложняет ситуацию с обеспечением безопасности. Для всех, - заявил он в видео, опубликованном в его телеграм-канале. - Что касается самого решения, то мы понимаем, каким образом это решение принималось, какая истерика вокруг этого была, как влияли на умонастроения этих двух стран из-за океана и в Брюсселе“. Также Медведев отметил, что теперь отношения с этими странами „подлежат пересмотру“.
„Что касается нашей реакции на вступление этих стран в НАТО, то, как сказал наш президент, эта реакция будет симметричной“, - сказал Медведев. Он пояснил, что у Финляндии и Швеции есть два пути внутри альянса: быть нейтральными или „полностью распахнуть калитку“, разместив на своей территории базы, ударные вооружения. Исходя из этого, подчеркнул Медведев, и будет действовать Россия.