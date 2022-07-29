Медведев о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО: если они „распахнут калитку“, реакция России будет симметричной

„Очевидно, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО не укрепляет безопасность региона, а наоборот, осложняет ситуацию с обеспечением безопасности. Для всех, - заявил он в видео, опубликованном в его телеграм-канале. - Что касается самого решения, то мы понимаем, каким образом это решение принималось, какая истерика вокруг этого была, как влияли на умонастроения этих двух стран из-за океана и в Брюсселе“. Также Медведев отметил, что теперь отношения с этими странами „подлежат пересмотру“.