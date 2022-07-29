МНЕНИЕ | Что почитать с детьми о войне? Пять книг на непростую тему
Как рассказать детям о войне? Можно ли объяснить боль и страдания через историю книжных героев? Тема войны не обходит детей стороной, даже если чуткие родители всячески пытаются оградить своего ребенка от плохих новостей; до детей долетают обрывки разговоров взрослых, они видят мелькающие на экранах пугающие картинки, замечают рекламу, призывающую поддерживать беженцев. Как помочь ребенку разобраться в водовороте событий, которые вырывают нас из нормальной жизни? Детские писатели умеют рассказывать детям о страшных событиях. Литературный обозреватель Анастасия Газеева составила список книг, которые помогут взрослому честно поговорить с ребенком о том, что такое война.
В свете сегодняшних событий всё чаще звучит этот вопрос. Очень сложно в многоголосье мнений говорить с ребёнком о войне. Информационный шум стал настолько оглушительным, что даже взрослый человек отчасти забывает, что такое аргументированный разговор, и всё больше поддаётся вере жестам, эмоциям и лозунгам. А ребёнок теряется вовсе. В такой ситуации меня всегда выручают книги как повод для беседы от сердца к сердцу.