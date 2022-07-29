Мнение
29.07.2022, 11:25

МНЕНИЕ | Что почитать с детьми о войне? Пять книг на непростую тему

 
Анастасия Газеева
литературный обозреватель, хозяйка книжного магазина ParadKnig
Анастасия Газеева
Анастасия Газеева
ФОТО: Erakogu

Как рассказать детям о войне? Можно ли объяснить боль и страдания через историю книжных героев? Тема войны не обходит детей стороной, даже если чуткие родители всячески пытаются оградить своего ребенка от плохих новостей; до детей долетают обрывки разговоров взрослых, они видят мелькающие на экранах пугающие картинки, замечают рекламу, призывающую поддерживать беженцев. Как помочь ребенку разобраться в водовороте событий, которые вырывают нас из нормальной жизни? Детские писатели умеют рассказывать детям о страшных событиях. Литературный обозреватель Анастасия Газеева составила список книг, которые помогут взрослому честно поговорить с ребенком о том, что такое война.

В свете сегодняшних событий всё чаще звучит этот вопрос. Очень сложно в многоголосье мнений говорить с ребёнком о войне. Информационный шум стал настолько оглушительным, что даже взрослый человек отчасти забывает, что такое аргументированный разговор, и всё больше поддаётся вере жестам, эмоциям и лозунгам. А ребёнок теряется вовсе. В такой ситуации меня всегда выручают книги как повод для беседы от сердца к сердцу.

Но как подобрать литературу, чтобы разговор получился честным? Возможно ли говорить о войне в историческом контексте только одной страны? Можно ли измерить боль датами начала и конца военных действий, размерами стран, на территории которых ведётся война, названиями городов или национальностей? Войны были всегда и на всех континентах. Мериться потерями, сравнивать страдания невозможно. И как бы не писалась история, как бы не рассказывал о войне учебник, кинематограф или СМИ, есть одно общее – люди, которые гибнут, голодают, замерзают, хоронят детей и родителей. В их дневниках, книгах и словах звучит едино, что война – это всегда боль, насилие, кровь, слизь, грязь и временами отвага, чтобы выжить.

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