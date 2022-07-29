МНЕНИЕ | Что почитать с детьми о войне? Пять книг на непростую тему

В свете сегодняшних событий всё чаще звучит этот вопрос. Очень сложно в многоголосье мнений говорить с ребёнком о войне. Информационный шум стал настолько оглушительным, что даже взрослый человек отчасти забывает, что такое аргументированный разговор, и всё больше поддаётся вере жестам, эмоциям и лозунгам. А ребёнок теряется вовсе. В такой ситуации меня всегда выручают книги как повод для беседы от сердца к сердцу.

Но как подобрать литературу, чтобы разговор получился честным? Возможно ли говорить о войне в историческом контексте только одной страны? Можно ли измерить боль датами начала и конца военных действий, размерами стран, на территории которых ведётся война, названиями городов или национальностей? Войны были всегда и на всех континентах. Мериться потерями, сравнивать страдания невозможно. И как бы не писалась история, как бы не рассказывал о войне учебник, кинематограф или СМИ, есть одно общее – люди, которые гибнут, голодают, замерзают, хоронят детей и родителей. В их дневниках, книгах и словах звучит едино, что война – это всегда боль, насилие, кровь, слизь, грязь и временами отвага, чтобы выжить.