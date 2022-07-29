Время пришло. „Правые“ сообщили о создании новой партии

„Время пришло. Политический ландшафт Эстонии ждет пополнение“, - написал он.

Более подробная информация будет обнародована сегодня во второй половине дня.

Партию можно зарегистрировать, если в ней начитывается как минимум 500 членов.

„Цель правых — отстаивать западные ценности и правое мировоззрение и противостоять экстремизму в эстонской политике, — написано на сайте объединения. - Радикализация как правого, так и левого крыла вызвала замешательство во многих людях и странах. Классическое правое движение в Эстонии приходит в упадок, и из повседневной политики исчезли ярко выраженные правые взгляды“.

Как известно, изначально движение зародилось как внутрипартийное движение членов Isamaa. Однако по мере того, как объединение все больше стало критиковать партию публично, ключевые фигуры (Лавли Перлинг, Сийм Кийслер, Кристьян Ванаселья, Тынис Конс) были из нее исключены.