29.07.2022, 12:51
Коронавирус набирает обороты, введут ли новые ограничения?(9)
Заполняемость больниц увеличивается
ФОТО: | Ekspress Meedia
В то время как в начале июня в стационарном лечении нуждались 30 пациентов с коронавирусом, в начале этой недели в больницах было уже 133 пациента, и различные индикаторы показывают, что эта тенденция продолжает расти. Медицинский руководитель кризисного штаба Департамента здоровья доктор Урмас Суле говорит, что в августе больницы начнут составлять более подробные планы действий перед грядущей осенней волной.
В Эстонии распространяется в основном омикрон-5 (BА.5), который гораздо мощнее распространенных ранее штаммов – может быстрее распространяться, а также пробивать иммунную защиту. Об этом также свидетельствует рост числа инфекций и госпитализаций, сказал представитель Департамента здоровья Рагнар Вайкнеметс.