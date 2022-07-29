Новости Эстонии
29.07.2022, 12:51

Коронавирус набирает обороты, введут ли новые ограничения?

 (9)
Заполняемость больниц увеличивается
В настоящее время Урмас Суле посещает эстонские больницы, чтобы узнать, как у них дела.
В настоящее время Урмас Суле посещает эстонские больницы, чтобы узнать, как у них дела.
ФОТО: Kollaaž | Ekspress Meedia

В то время как в начале июня в стационарном лечении нуждались 30 пациентов с коронавирусом, в начале этой недели в больницах было уже 133 пациента, и различные индикаторы показывают, что эта тенденция продолжает расти. Медицинский руководитель кризисного штаба Департамента здоровья доктор Урмас Суле говорит, что в августе больницы начнут составлять более подробные планы действий перед грядущей осенней волной.

В Эстонии распространяется в основном омикрон-5 (BА.5), который гораздо мощнее распространенных ранее штаммов – может быстрее распространяться, а также пробивать иммунную защиту. Об этом также свидетельствует рост числа инфекций и госпитализаций, сказал представитель Департамента здоровья Рагнар Вайкнеметс.

„В то же время доля тяжелобольных, нуждающихся в интенсивной терапии и искусственном дыхании, остается достаточно низкой, и, как следствие, система здравоохранения на данный момент не перегружена“, — добавил Вайкнеметс.

Оставить комментарий Читать комментарии (9)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии