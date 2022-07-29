Коронавирус набирает обороты, введут ли новые ограничения?

В то время как в начале июня в стационарном лечении нуждались 30 пациентов с коронавирусом, в начале этой недели в больницах было уже 133 пациента, и различные индикаторы показывают, что эта тенденция продолжает расти. Медицинский руководитель кризисного штаба Департамента здоровья доктор Урмас Суле говорит, что в августе больницы начнут составлять более подробные планы действий перед грядущей осенней волной.