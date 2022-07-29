ГРАФИК | Доход от продаж у предприятий розничной торговли стал снижаться

По словам аналитика Департамента статистики Йоханны Линды Пихлак , на снижение дохода от продаж у предприятий розничной торговли повлияли как предприятия, занимающиеся розничной продажей моторного топлива, так и продовольственные магазин ы, их продажи по сравнению с июнем прошлого года сократились на 2%. „Значительное влияние на снижение дохода от продаж у этих предприятий оказал быстрый рост цен“, — добавила Пихлак.

У магазинов промышленных товаров доход от продаж по сравнению с июнем прошлого года увеличился на 1%. Больше всего, на 19 %, доход от продаж вырос у магазинов, продающих бывшие в употреблении товары, у киосков, рынков и в прямых продажах. Доход от продаж увеличился у других неспециализированных магазинов, где преобладают промышленные товары (т. н. универмаги), у других специализированных магазинов, предлагающих, в основном, компьютеры и аксессуары для них, книги, спортивные товары, игры, игрушки и прочее, а также аптек и магазинов косметических товаров (у всех рост составил 5 %). Доход от продаж сократился на 7 % у магазинов, продающих товары для дома, бытовую технику, метизы и строительные материалы, и на 1 % у магазинов, торгующих товарами по почте или онлайн.