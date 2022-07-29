УЕФА начал расследование из-за скандирования имени Путина на матче киевского „Динамо“ в Стамбуле
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о начале дисциплинарного расследования в связи с поведением болельщиков турецкого „Фенербахче“ на матче с украинским „Динамо“ (Киев). Об этом сообщает „Медуза“.
Вечером 27 июля в Стамбуле на стадионе „Шюкрю Сараджоглу“ во время матча второго квалификационного раунда Лиги чемпионов зрители начали скандировать „Ла-ла-ла, Владимир Путин!“, когда на 57-й минуте полузащитник украинской команды Виталий Буяльский открыл счет и начал праздновать перед фанатами забитый гол. Киевское „Динамо“ выиграло эту встречу в дополнительное время со счетом 2:1 и прошло в следующий раунд.
Из-за выкриков турецких фанатов главный тренер киевского „Динамо“ Мирча Луческу не пришел на послематчевую пресс-конференцию, пишет Sports.ru.
Как сообщает Baza, после матча турецкие фанаты устроили флешмоб в инстаграме, публикуя российские флаги и посты в поддержку Путина. Однако сделали это они в аккаунте московского, а не киевского „Динамо“.