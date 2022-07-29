УЕФА начал расследование из-за скандирования имени Путина на матче киевского „Динамо“ в Стамбуле

Вечером 27 июля в Стамбуле на стадионе „Шюкрю Сараджоглу“ во время матча второго квалификационного раунда Лиги чемпионов зрители начали скандировать „Ла-ла-ла, Владимир Путин!“, когда на 57-й минуте полузащитник украинской команды Виталий Буяльский открыл счет и начал праздновать перед фанатами забитый гол. Киевское „Динамо“ выиграло эту встречу в дополнительное время со счетом 2:1 и прошло в следующий раунд.