Раненые украинские военные и гражданские смогут проходить реабилитацию в Латвии

Сейчас, отозвавшись на призыв Минздрава Украины, Латвия поставляет в Украину пожертвованные лекарства и медицинские товары для помощи раненым.

В виде пожертвований отправляется и различное оборудование – аппараты для вентиляции легких, мониторы для пациентов, насосы для переливания крови, вакуумные насосы и прочее оборудование для нужд полевых госпиталей. В общей сложности на лечение раненых Латвия пожертвовала медикаменты и оборудование на сумму свыше 1,5 млн евро.

Дуритис заявил, что Латвия на этом останавливаться не собирается. По его словам, благодаря участию негосударственных организаций, решен вопрос, каким образом после острой фазы лечения пациенты будут доставлены в Латвию.

Кроме того, университетские больницы готовы помочь и в немедленном лечении, например, раненых гражданских, а также оказать помощь военным в проведении хирургических операций, в которых латвийский персонал высоко квалифицирован.

По его словам, на обеспечение процесса реабилитации сейчас намечено финансирование в 300 тысяч евро. Кроме того, медицинским учреждениям, которые работают с пострадавшими на войне в Украине, будет выделено дополнительное финансирование и квоты, чтобы эти люди могли быстро получить необходимую помощь.

Также планируется наладить обмен опытом с украинскими медиками о проведении процесса реабилитации и использования протезирования – в этих сферах латвийский опыт может оказаться полезным.