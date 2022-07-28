Украденные в Пярну парковочные автоматы найдены

Украденные в начале недели в Пярну парковочные автоматы найдены, однако преступникам удалось их опустошить.

По словам главы коbпании Pärnu Haldusteenused, в каждом автомате могло быть монет на сумму примерно в 1000 евро.

Преступники, опустошив автоматы, выбросили их. Вероятно злоумышленников было несколько, поскольку каждый автомат весит около 70 кг.

Парковочные автоматы были обнаружены в лесу, воры еще не найдены, продолжается расследование. Испорченная техника теперь будет использована на запчасти.