ЧП и криминал
28.07.2022, 21:37

Украденные в Пярну парковочные автоматы найдены

 
Pärnu parkimisautomaadid
Pärnu parkimisautomaadid
ФОТО: Kenno Soo | Ekspress Meedia

Украденные в начале недели в Пярну парковочные автоматы найдены, однако преступникам удалось их опустошить, сообщает rusERR.

Украденные в начале недели в Пярну парковочные автоматы найдены, однако преступникам удалось их опустошить.

По словам главы коbпании Pärnu Haldusteenused, в каждом автомате могло быть монет на сумму примерно в 1000 евро.

Преступники, опустошив автоматы, выбросили их. Вероятно злоумышленников было несколько, поскольку каждый автомат весит около 70 кг.

Парковочные автоматы были обнаружены в лесу, воры еще не найдены, продолжается расследование. Испорченная техника теперь будет использована на запчасти.

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