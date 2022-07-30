Новое здание приюта для животных в Нарве пока будет бездействовать: конкурс завершен, договор не заключен

„Департамент городского хозяйства разрабатывал условия поставки, опираясь на опыт других самоуправлений, - сказала вице-мэр Нарвы Ирина Смирнова. - До объявления конкурса мы встречались с представителями разных организаций по работе с бездомными животными, где высказывались мнения о нюансах деятельности приюта. К сожалению, в рамках первого конкурса договор не был заключен. В ближайшем будущем мы намерены объявить повторный конкурс госпоставки централизованной услуги сроком на пять лет“.

Планировалось, что новый оператор приюта возьмет на себя отлов, содержание, лечение и стерилизацию бездомных животных, а также содержание здания приюта и его территории в порядке. Расходы оператора будут оплачиваться из городского бюджета. Оператор имеет право оказывать платные услуги на базе приюта, а также собирать пожертвования.

Новое здание приюта для животных на Даумана, 30, напомнили в горуправе, построили в прошлом году за счет так называемых „ковидных“ денег, когда государство выделило 70 миллионов евро на возмещение самоуправлениям ущерба от чрезвычайного положения. В эксплуатацию здание сдали еще 24 ноября прошлого года, а площадку для выгула собак достроили уже в этом году. Разрешение на ее использование было получено 6 июля текущего года.