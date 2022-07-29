Управляющий Meresuu SPA & Hotel о запрете на визы: „Если желающие посетить наш отель будут сталкиваться с такими сложностями, то их будет все меньше и меньше“

„На сегодняшний день к нам в отель приезжают те гости из России, у которых есть действующая шенгенская виза, - ответил Игорь Баранов. - А те, у кого, например, виза закончилась или заканчивается в ближайшее время, то для них ничего не меняется, они уже несколько месяцев не могут ходатайствовать о новой визе в Эстонском консульстве. В сегодняшнем выступлении министра речь идет про учебные визы, а туристические и рабочие визы россияне не могли получить с апреля этого года. Также министр говорит о планах провести ревизию уже выданных виз, критерии которой мне лично пока непонятны“.

„На данный момент к нам едут гости, у которых есть действующие шенгенские визы, не обязательно выданные Эстонией, - дополнил управляющий отелем. - Те, кто хочет посетить нас, ходатайствуют о финской, испанской, греческой и других визах. Но, думаю, если желающие посетить наш отель будут сталкиваться с такими сложностями, то их со временем будет все меньше и меньше. Я знаю многих людей, кто больше 10 лет подряд приезжали к нам в отель, которые ценят Эстонию и уважают ее культуру, которые против войны и действующего режима в России, они в связи с запретом выдачи виз, действительно, расстроены и не понимают данных инициатив“.

„Из-за ковида российские туристы к нам уже несколько лет практически не приезжают, - добавил Барвнов. - Но если бы этот рынок был как в 2019 году, когда у нас 30-40 % гостей - это россияне, то нам было бы попроще сейчас работать“.



