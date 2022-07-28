28.07.2022, 21:05
ФОТО | Танцы в лужах и хорошее настроение: смотрите, как прошел первый день Viljandi Folk
Kohale oli tulnud sadu inimesi!
ФОТО: | Ekspress Meedia
Первый день Вильяндиского фестиваля фольклорной музыки прошел на ура. Но день еще не закончился - народная музыка будет звучать до самого позднего вечера.
В этом году на четырехдневном фольклорном фестивале на девяти сценах выступят более 60 артистов и разных групп как из Эстонии, так и других стран. Всего запланировано более 100 концертов.