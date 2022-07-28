Новости Эстонии
28.07.2022, 21:05

ФОТО | Танцы в лужах и хорошее настроение: смотрите, как прошел первый день Viljandi Folk

 
Kohale oli tulnud sadu inimesi!
Viljandi folgi esimene päev
Viljandi folgi esimene päev
ФОТО: Kenno Soo | Ekspress Meedia

Первый день Вильяндиского фестиваля фольклорной музыки прошел на ура. Но день еще не закончился - народная музыка будет звучать до самого позднего вечера.

В этом году на четырехдневном фольклорном фестивале на девяти сценах выступят более 60 артистов и разных групп как из Эстонии, так и других стран. Всего запланировано более 100 концертов.

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