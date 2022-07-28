Министр обороны Певкур поблагодарил военнослежащих, принимавших участие в зарубежных миссиях

„Эстония уже 27 лет принимает участие в зарубежных миссиях и операциях НАТО, Европейского Союза, ООН, а также союзников и их коалиций. Тысячи военнослужащих и членов организации „Кайтселийт“ получили и привезли домой бесценный опыт. И что самое главное – профессионализм и самоотверженность эстонских бойцов всегда заслуживали слова одобрения“, - сказал Певкур на церемонии.

По словам Певкура, ситуация с безопасностью приняла очень плохой оборот 24 февраля, поэтому критически важно вместе с союзниками больше, чем когда-либо раньше, сосредоточиться на коллективной обороне НАТО.

„Эстония еще никогда не была так хорошо защищена, но в то же время угроза с востока никогда не была такой острой. Мы должны прилагать много усилий, учитывать уроки Украины и переносить полученный там опыт в наши условия, укрепляя обороноспособность Эстонии. Мы здесь знаем, что каждая колючка на счету, и ваше возвращение добавляет немало шипов к защитному слою Эстонии. Продолжайте так же профессионально и самоотверженно нести свою службу на родине“, - добавил он.

Министр обороны также поблагодарил семьи и близких военнослужащих, чья поддержка имеет неоценимое значение. „Хотя я верю, что вы тоже рады возвращению домой, больше всего радуются вашему возвращению ваши близкие, которые долго скучали и ждали вас. Наслаждайтесь оставшимся эстонским летом и всегда с гордостью помните, что вдали от дома вы отстаивали свободу эстонского народа и государства“, — сказал Певкур в заключение возвратившимся из зарубежной миссии.

Министр обороны Певкур наградил медалями военнослужащих за участие в операциях и зарубежных миссиях в Мали (Бархан, миротворческая миссия ООН MINUSMA и военная учебная миссия Европейского Союза EUTM), Ираке (военная учебная миссия НАТО NMI, международная военная операция Inherent Resolve под руководством США ), Ливане (миротворческая миссия ООН UNTSO), Израиле (миротворческая миссия ООН UNTSO), Италии (военная миссия Европейского Союза EUNAVFOR MED) и Мозамбике (военная учебная миссия Европейского Союза EUTM).