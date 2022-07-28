Еврокомиссия заявила, что не может полностью запретить выдачу виз россиянам

„Всегда есть группы людей, которым необходимо давать визы. Это гуманитарные случаи, члены семей [граждан стран ЕС], журналисты и диссиденты“, — заявили в комиссии.

В Еврокомиссии подчеркнули, что санкции Брюсселя направлены не против простых россиян, а „в первую очередь и главным образом“ против правительства РФ и российских элит, чтобы не допустить финансирования войны в Украине.

Ведомство напомнило, что страна ЕС в соответствии с принципами визового кодекса может отказать в визе, если заявитель представляет угрозу общественному порядку, национальной безопасности или международным отношениям.

Ранее ведущие партии Финляндии из-за войны в Украине призвали прекратить выдавать туристические визы гражданам России. При этом министр по делам Европы и управления собственностью Тютти Туппурайнен говорила, что страна не пойдет на это, поскольку этот вопрос нужно решать на уровне ЕС.