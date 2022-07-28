Еврокомиссия заявила, что не может полностью запретить выдачу виз россиянам(12)
Визовые правила Евросоюза не позволяют полностью прекратить выдачу виз гражданам той или иной страны. Об этом говорится в ответе Еврокомиссии на запрос крупнейшей финской газеты Helsingin Sanomat, поинтересовавшейся у чиновников, можно ли в целом запретить выдачу туристических виз россиянам, пишет Meduza.
„Всегда есть группы людей, которым необходимо давать визы. Это гуманитарные случаи, члены семей [граждан стран ЕС], журналисты и диссиденты“, — заявили в комиссии.
В Еврокомиссии подчеркнули, что санкции Брюсселя направлены не против простых россиян, а „в первую очередь и главным образом“ против правительства РФ и российских элит, чтобы не допустить финансирования войны в Украине.
Ведомство напомнило, что страна ЕС в соответствии с принципами визового кодекса может отказать в визе, если заявитель представляет угрозу общественному порядку, национальной безопасности или международным отношениям.
Ранее ведущие партии Финляндии из-за войны в Украине призвали прекратить выдавать туристические визы гражданам России. При этом министр по делам Европы и управления собственностью Тютти Туппурайнен говорила, что страна не пойдет на это, поскольку этот вопрос нужно решать на уровне ЕС.