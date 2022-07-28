Ослабило ли современное западное оружие продвижение России в Донбассе?

Столбы дыма упираются в чистое голубое небо над холмом к северу от Бахмута, почти заброшенного городка в сельской местности, который уже несколько недель подвергается непрерывным российским бомбардировкам.

„Для нас это не жизнь. Нигде не безопасно. Я искренне хочу, чтобы моя жизнь закончилась“, - сетует 86-летняя Анна Иванова. Опираясь на трость, она низко наклоняется над грядкой, чтобы вырвать сорняки.

Украинские самолеты ревут, кажется, прямо над головой. Через десять минут несколько грохочущих раскатов накрыли ярко-желтые поля подсолнухов к западу.

Для любого, кто проезжает рядом с извилистыми линиями фронта в восточном Донбассе - от разрушенного города Славянска на севере до заброшенных фермерских деревень под Донецком на юге - может показаться, что российские беспорядочные, на первый взгляд, обстрелы остаются такими же неистовыми, как и раньше.

Но в углу пшеничного поля под Донецком командир украинского артиллерийского подразделения, который попросил называть его только по имени - Дмитро, - был непреклонен.

„Они стреляют не так часто. Темпы артиллерийских обстрелов [со стороны российских войск] снизились вдвое. Может быть, даже больше, может быть, на две трети“, - сказал он, похлопывая по боку большого зеленого автомобиля рядом с собой.

Эта зеленая машина - самоходная артиллерийская установка „Цезарь“ французского производства с огромным стволом, направленным в сторону территории, удерживаемой российскими войсками.

Это одно из многочисленных сложных западных вооружений, которые теперь можно заметить, передвигаясь по проселочным дорогам Донбасса. Дмитро, как и многие другие здесь, считает, что они помогают переломить ход событий.

С оглушительным взрывом „Цезарь“ выпустил первый из трех снарядов по тому, что, по словам Дмитро, было подразделением российской пехоты и несколькими артиллерийскими орудиями в 27 километрах отсюда.