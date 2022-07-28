Министр экономики Эстонии объяснила, почему государство не компенсирует покупку дров

Рийна Сиккут напомнила, что прошлой зимой возникла сложная ситуация, когда люди не знали, придет компенсация или нет, а если придет, то в каком размере. "Люди должны были сначала оплатить все счета и только потом уже подавать заявление на компенсацию. Всё рассматривалось в индивидуальном порядке, решение выносилось на основе предоставленных данных, доходов и оплаченных счетов. Были случаи, когда из-за одного евро люди лишались компенсации. А для кого-то вся процедура подачи документов казалось слишком сложной“, - рассказала министр.

Она отметила, что теперь схема согласована, а механизм выдачи компенсаций будет одинаков для всех. Сиккут добавила, что в таком случае субсидии не могут быть адресными, система автоматически будет рассчитывать компенсацию. Однако она также подчеркнула, что существует определенный ценовой потолок, но он подразумевает очень большое домашнее хозяйство и большое потребление.

В интервью зашла речь о предложении партии Isamaa частично компенсировать покупку дров. По словам Сиккут, в правительственной коалиции такой вопрос не обсуждался. „Если в случае электроэнергии и газа можно заключить договор, на основе которого будут позднее выставляться счета, то с дровами ситуация иная. У нас нет такого же автоматического механизма применения компенсаций, как с газом и электричеством. У нас нет крупных поставщиков услуг, которые выставляли бы общие счета за дрова“, - сказала она. Сиккут отметила, что многие жители Эстонии уже закупили дрова на зимний период, а если кому-то нужна помощь, то нужно обратиться в местные самоуправления.