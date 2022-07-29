Сотни миллионов евро, „отмытых“ через эстонские фирмы, история „поющего дальнобойщика“, приключения царских дочерей в Кадриорге. Новый номер „Эстонского Экспресса“ уже в продаже!
В продаже появился новый номер ежемесячной газеты „Эстонский Экспресс“, в котором опубликованы лучшие истории от журналистов Eesti Ekspress, Eesti Päevaleht и RusDelfi.
Читайте в новом номере:
Схема, по которой эстонские предприниматели помогали вывозить из России сотни миллионов евро.
Как „поющий водитель“ вез из Эстонии дроны для российской армии, но оказался в тюрьме.
Каким способом экс-президент Украины Порошенко предлагает остановить Путина.
О чем говорили эстонские мафиози после убийства Николая Таранкова?
Почему покупка семейного гнездышка может обернуться долгими судебными разбирательствами?
Как актриса Чулпан Хаматова освоилась в Латвии?
Чем занимались царские дочери во время летнего отпуска в Кадриорге?
и многое другое.
Новый номер „Эстонского Экспресса“ ищите в продаже в магазинах Maxima, Prisma, Selver, Coop Maksimarket и Hyper Rimi по всей Эстонии или заказывайте на sirvi.eu.