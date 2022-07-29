Эстонский экспресс
29.07.2022, 10:23

Сотни миллионов евро, „отмытых“ через эстонские фирмы, история „поющего дальнобойщика“, приключения царских дочерей в Кадриорге. Новый номер „Эстонского Экспресса“ уже в продаже!

 
Новый номер "Эстонского Экспресса" уже в продаже!
Новый номер "Эстонского Экспресса" уже в продаже!
ФОТО: Коллаж | Delfi

В продаже появился новый номер ежемесячной газеты „Эстонский Экспресс“, в котором опубликованы лучшие истории от журналистов Eesti Ekspress, Eesti Päevaleht и RusDelfi.

Читайте в новом номере:

  • Схема, по которой эстонские предприниматели помогали вывозить из России сотни миллионов евро.

  • Как „поющий водитель“ вез из Эстонии дроны для российской армии, но оказался в тюрьме.

  • Каким способом экс-президент Украины Порошенко предлагает остановить Путина.

  • О чем говорили эстонские мафиози после убийства Николая Таранкова?

  • Почему покупка семейного гнездышка может обернуться долгими судебными разбирательствами?

  • Как актриса Чулпан Хаматова освоилась в Латвии?

  • Чем занимались царские дочери во время летнего отпуска в Кадриорге?

    и многое другое.


    Новый номер „Эстонского Экспресса“ ищите в продаже в магазинах Maxima, Prisma, Selver, Coop Maksimarket и Hyper Rimi по всей Эстонии или заказывайте на sirvi.eu.

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