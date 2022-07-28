"Отряды путинистов у нас не патрулируют": Юрченко отреагировала на слова Райк про Ласнамяэ и пригласила ее на экскурсию

Приводим полный комментарий Юлианны Юрченко:

"К сожалению, уровень политической, да и общечеловеческой культуры у нас не всегда на высоте. То панические призывы (нынешнего министра образования и науки) Тыниса Лукаса „остановить Ласнамяэ“, теперь вот мэр Нарвы Катри Райк советует искать путинистов в Ласнамяэ.

Я бы порекомендовала Катри Райк, во-первых, сетуя на стереотипы, самой не прибегать к такому же приему - не навешивать ярлыки на жителей других городов и районов. Это просто некрасиво!

Во-вторых, стоит все же заниматься реальными проблемами и реальной помощью людям. Громкие обещания Райк превратить Нарву чуть ли не в рай на земле пока не принесли результата. Ровно как и не улучшат жизнь нарвитян рассуждения о том, кто живет в Ласнамяэ.

Поэтому, Катри, приглашаю вас к нам в гости в Ласнамяэ – с удовольствием проведу экскурсию и ознакомлю с нашими проектами и планами развития района. Думаю, для вас и для Нарвы это могло бы стать ценным опытом в решении многих реальных проблем города. И да, вы сможете воочию убедиться, что отряды путинистов у нас не патрулируют.

P.S. А что касается журналистов, на которых жалуется мэр Нарвы, так я всех жду - и местных, и зарубежных. С удовольствием расскажу и покажу, как Ласнамяэ развился за последние годы, сколько замечательных организации работает на территории нашего района, какие у нас проводятся мероприятия и реализуются проекты и, конечно, расскажу о планах на будущее!“ - отметила старейшина столичного района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Ранее мэр Нарвы Катри Райк заявила, что испытывает возмущение, когда в приграничный город приезжают зарубежные журналисты с целью записывать интервью со сторонниками президента РФ Владимира Путина. "Эти готовые стереотипные истории сводят с ума. Я посоветовала тем иностранным журналистам, которые хотят услышать от 66-летнего Владимира о том, что Путин лучший человек в мире, съездить в Ласнамяэ. Интеграционные исследования показывают, что ситуация в Ласнамяэ несколько хуже, чем в Нарве. Вам не нужно ехать так далеко!“, - заявила Райк. Полное интервью Катри Райк можно прочитать ЗДЕСЬ.