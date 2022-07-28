ВИДЕО и ФОТО | Сборная, готовящаяся к отборочной серии чемпионата Европы, проверит свою форму в матче с Финляндией
Мужская сборная Эстонии по волейболу, готовящаяся к августовским отборочным матчам чемпионата Европы, на этой неделе проведет два последних контрольных матча против Финляндии. Delfi TV покажет игру в прямом эфире.
Все 19 членов команды сборной Эстонии заявлены на матч против Финляндии. Главный тренер Фабио Соли хочет видеть на поле больше уверенности перед важными квалификационными матчами. „Ребята должны стать более уверенными в себе. Иногда мы можем хорошо играть в волейбол, но тогда мы теряем концентрацию и действуем недостаточно амбициозно, это также было проблемой в контрольных матчах против Турции. Ребята должны верить в себя и верить, что смогут обыграть таких сильных соперников, как Турция или Бельгия, которых ждут в квалификационной серии. Я надеюсь, что в матче с Финляндией у игроков будет больше внутреннего горения, и тогда будут результаты“, — сказал Соли.