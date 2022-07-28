СЕйЧАС | „Левадия“ играет ответную игру против чемпиона Мальты (0:0)

Хозяева начали активно и были близки к голу, но после прострела в штрафную, никто не смог замкнуть прострел. На 17-ой минуте к году были близки гости, но „Левадию“ спасает Валнер.

До матча:

„Левадия“ начала отборочный этап в еврокубках с поражения 1:6 от исландского „Викингура“, из-за чего попала во второй отборочный раунд Лиги конференций, где „Левадия“ выступала уже под руководством нового главного тренера - сербского специалиста Ивана Стойковича.

В первой встрече „Левадия“ уступила „Хибернианс“ на Мальте со счетом 2:3. Благодаря голам, забитым на последних минутах, чемпион Эстонии сохранил шансы на выход в следующий раунд.

„ Я верю, что ответная игра будет другой. В принципе можно сказать, что счёт равный и один гол может многое изменить. Мы должны показать такую же энергию и страсть, как во втором тайме. Я верю в своих игроков и если мы сделаем правильные выводы, то у нас по-прежнему есть хорошие шансы пройти дальше,“ — прокомментировал на прошлой неделе поражение исполняющий обязанности главного тренера Левадии Иван Стойкович.

Для „Левадии“ сегодняшняя игра станет первой европейской игрой в этом году, которую они проведут дома. „Это фантастическое чувство — играть перед своими болельщиками. Это, безусловно, и психологически очень важно. Мы надеемся, что это придаст всей команде дополнительную энергию“, — сказал капитан „Левадии“ Брент Леписту.

Правило выездного гола больше не действует и если „Левадия“ выиграет с разницей в 1 мяч, то все будет решаться в дополнительное время. В случае поражения или ничьи, дальше проходит команда из Мальты. Если „Левадия“ хочет снять все вопросы за 90 минут, то на стадионе „А. Ле Кок Арена“ необходимо побеждать“Хибернианс“ с разницей в 2 мяча.

Ответная встреча между „Левадией“ и „Хибернианса“ начнется в 20:00 по эстонскому времени. Победитель в третьем раунде сыграет с рижским клубом „РФШ“.

