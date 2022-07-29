Новости Эстонии
29.07.2022, 08:20

Юрист о запрете выдавать гражданам России визы и ВНЖ: это в том числе и давление на эстонских работодателей

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ФОТО: Khunkorn Laowisit | PantherMedia / Khunkorn Laowisit

Правительство Эстонии решило ограничить возможности граждан России ходатайствовать о временном виде на жительство или визах с целью учебы в Эстонии. Также вносятся поправки к введенным санкциям, согласно которым регистрировать краткосрочную работу в Эстонии граждане России и Беларуси смогут только при наличии выданной Эстонией визы. Редакция RusDelfi попросила прокомментировать новые решения юриста Елену Каржецкую.

„Пока текст самого постановления Правительства недоступен. Основываясь на имеющейся информации, можно сказать, что вводимые санкции больно ударят по молодому талантливому поколению, — комментирует Елена Каржецкая. — До этого момента, несмотря на санкционный запрет выдачи визы или ВНЖ для работы, оставалась возможность получения образования в Эстонии“.

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