29.07.2022, 08:20
Юрист о запрете выдавать гражданам России визы и ВНЖ: это в том числе и давление на эстонских работодателей(8)
ФОТО: | PantherMedia / Khunkorn Laowisit
Правительство Эстонии решило ограничить возможности граждан России ходатайствовать о временном виде на жительство или визах с целью учебы в Эстонии. Также вносятся поправки к введенным санкциям, согласно которым регистрировать краткосрочную работу в Эстонии граждане России и Беларуси смогут только при наличии выданной Эстонией визы. Редакция RusDelfi попросила прокомментировать новые решения юриста Елену Каржецкую.