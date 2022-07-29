Юрист о запрете выдавать гражданам России визы и ВНЖ: это в том числе и давление на эстонских работодателей

„Пока текст самого постановления Правительства недоступен. Основываясь на имеющейся информации, можно сказать, что вводимые санкции больно ударят по молодому талантливому поколению, — комментирует Елена Каржецкая. — До этого момента, несмотря на санкционный запрет выдачи визы или ВНЖ для работы, оставалась возможность получения образования в Эстонии“.