Народная музыка, мастер-классы и булочки из печи. В Нарвском замке состоится праздник

Почти тысячу лет назад Король Норвегии Олаф Харальдссон пал в бою, снискав себе громкую воинскую славу и признание. Этот факт нашёл своё отражение в эстонском народном календаре в виде дня Святого Олава.

Как Святой Олаф стал одним из самых почитаемых святых для католиков, православных и лютеран, почему в день его памяти по всему побережью Балтийского моря из года в год землепашцы и животноводы совершали праздничные обряды и ритуальные действия - об этом расскажут гостям замка в субботу в рамках фольклорного кафе SUBRIK.

Гостей Северного двора в этот день ждут мастерские, эстонские и русские народные танцы и игры, мини-зоопарк с хуторскими животными и реконструкция быта древних эстов. В завершении дня у гостей будет возможность отведать ароматные булочки по-мульгийски. Традиционные лакомства будут готовиться на живом огне в печи Северного двора. Также 30 июля для посетителей в этот день будет работать летнее кафе „Maitsepaik“, музейный магазин, по билету можно будет посмотреть выставки и мультимедийную экспозицию Нарвского замка.

Два мастер-класса - для детей и по изготовлению свистулек - пройдут платно, по 3 евро, остальные мероприятия праздника будут бесплатными.

Фольклорное кафе - это место культурного обмена, где можно лучше узнать народные традиции Эстонии, жителей Принаровья и представителей других национальностей. Целью проекта является историческая и культурная интеграция новых иммигрантов через знакомство с праздничными традициями эстонского народного календаря и культурного кафе.

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