Контавейт выиграла у 787-й ракетки, снова справившись за два сета

Контавейт понадобилось всего 47 минут, чтобы выйти в 1/8 финала, когда в первом раунде грузинская теннисистка Екатерине Горгодзе (WTA 115) проиграла эстонке почти всухую - 6:0, 6:1.

Гавличкова - талантливая молодая спортсменка, выигравшая в этом году Открытый чемпионат Франции среди молодежи как в одиночном, так и в парном разряде. Чешка, заработавшая бесплатный пропуск на пражский турнир, в первом круге обыграла свою соотечественницу Барбору Паликову (WTA 373) с результатом 6:2, 7:6.

26-летняя Контавейт имеет самый высокий рейтинг турнира. Чешская спортсменка Барбора Крейчикова (WTA 19) занимает второе место.

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