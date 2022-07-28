Контавейт выиграла у 787-й ракетки, снова справившись за два сета
Эстонская теннисистка Анетт Контавейт (WTA 2) встретилась с 17-летней чешской звездой Люси Гавличковой (WTA 787) во втором круге пражского турнира WTA 250. Чешская спортсменка, играя перед домашней публикой, сражалась весьма достойно, но все же вынуждена была смириться с поражением 4:6, 3:6.
Контавейт понадобилось всего 47 минут, чтобы выйти в 1/8 финала, когда в первом раунде грузинская теннисистка Екатерине Горгодзе (WTA 115) проиграла эстонке почти всухую - 6:0, 6:1.
Гавличкова - талантливая молодая спортсменка, выигравшая в этом году Открытый чемпионат Франции среди молодежи как в одиночном, так и в парном разряде. Чешка, заработавшая бесплатный пропуск на пражский турнир, в первом круге обыграла свою соотечественницу Барбору Паликову (WTA 373) с результатом 6:2, 7:6.
26-летняя Контавейт имеет самый высокий рейтинг турнира. Чешская спортсменка Барбора Крейчикова (WTA 19) занимает второе место.
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