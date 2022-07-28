„Друзья, союзники по НАТО и партнеры“: Эстония и США отмечают 100-летие дипломатических отношений

США признали независимую Эстонскую Республику де-юре 28 июля 1922 года и никогда не признавали советскую оккупацию Эстонии. „Соединенные Штаты Америки все эти годы решительно поддерживали государственность и суверенитет Эстонии“, – сказал Рейнсалу и добавил, что сегодня Эстония и США плечом к плечу оказывают всестороннюю поддержку Украине, которая борется за сохранение своего суверенитета и государственности.

„Мы друзья, союзники по НАТО и партнеры. Я с нетерпением жду того, что принесут следующие 100 лет“, – сказал Рейнсалу, отметив, что цель Эстонии – укрепление двусторонних отношений с США в ближайшем будущем и поиск дополнительных путей сотрудничества. „Помимо сферы безопасности и обороны, в последние годы мы более активно стали сотрудничать в сферах кибербезопасности, развития сотрудничества, продвижения демократии, а также в области экономики“.

„Сегодня, когда мы отмечаем столетие наших дипломатических отношений, партнерство между Соединенными Штатами и Эстонией крепче, чем когда-либо, – сказала временный поверенный в делах Посольства США в Таллинне Габриель Кауэн. „Я была рада встретиться сегодня с министром иностранных дел Рейнсалу, чтобы отметить эту знаменательную дату и обсудить наши самые важные общие приоритеты – поддержку Украине, усилия по привлечению России к ответственности и работу по защите общих демократических ценностей“.

Посольство Соединенных Штатов Америки в Таллинне начало кампанию „100 дней до 100 лет“ в Таллинне 19 апреля этого года, чтобы отметить 100-летие дипломатических отношений. В ходе завершившейся сегодня кампании посольство США вспомнило моменты и партнеров по сотрудничеству, которые способствовали развитию американо-эстонских отношений с 1922 года.

В прошлом месяце была выпущена почтовая марка, посвященная 100-летию дипломатических отношений между Эстонией и США, и была организована конференция, на которой был представлен проект „USA-Balti 100“.