Банк предупреждает: реклама и вакансии в Facebook - наиболее известные схемы мошенничества

„Ключом к успеху мошенников, с одной стороны, служат невежество и безрассудство людей, с другой — безупречное знание работы банков и других поставщиков платежных услуг, помогающее мошенникам адаптировать свои аферы ко вполне реальным ситуациям, — поясняет Виктор Ткаченко, начальник отдела по борьбе с отмыванием денег банка Citadele.

— Хотя банки используют интеллектуальные системы отслеживания платежей и блокируют подозрительные транзакции, мошенники постоянно меняют свои методы, чтобы завладеть данными или деньгами жертвы. Если большинство людей будет достаточно информировано об излюбленных схемах мошенников и ситуациях, которые они предпочитают использовать, это значительно затруднит их деятельность“, — сказал Ткаченко.

Инвестиционное мошенничество

Очень распространенное в последнее время в Эстонии мошенничество, когда жулики выдают себя за инвестиционных брокеров или сотрудников банка, предлагая выгодные инвестиции в акции, облигации, криптовалюты или другие активы. Для этого они убеждают жертву установить программное обеспечение (например, Anydesk и т. д.) или просто перевести деньги на свои счета. Помимо этого, нередко они создают веб-сайты, на которых жертва может „отслеживать рост прибыли“, чтобы фиктивный успех побуждал ее вкладывать в мошенническую схему все больше средств.

До сих пор все случаи инвестиционного мошенничества начинались с того, что клиенту звонили с „предложением века“ по выгодному инвестированию. Как правило, эти „представители“ говорят только по-русски, хотя были и случаи звонков от мошенников, владеющих эстонским. Номера, на которые они звонят, выбираются либо случайным образом, либо по незаконно добытым базам данных. Кроме того, мошенники могут обзванивать сотрудников компании от имени их собственного работодателя.

Фишинг — выманивание данных доступа к интернет-банку или платежных карт