Банк предупреждает: реклама и вакансии в Facebook - наиболее известные схемы мошенничества
В наше время можно лишиться своих денег самыми разными способами: мошенники охотятся на своих жертв и в реальном общении, и хитро заманивая через интернет. В прошлом году они выманили у жителей Эстонии почти 9 миллионов евро. Специалисты по безопасности банка Citadele приводят примеры и поясняют, как избежать наиболее распространенных видов мошенничества.
„Ключом к успеху мошенников, с одной стороны, служат невежество и безрассудство людей, с другой — безупречное знание работы банков и других поставщиков платежных услуг, помогающее мошенникам адаптировать свои аферы ко вполне реальным ситуациям, — поясняет Виктор Ткаченко, начальник отдела по борьбе с отмыванием денег банка Citadele.
— Хотя банки используют интеллектуальные системы отслеживания платежей и блокируют подозрительные транзакции, мошенники постоянно меняют свои методы, чтобы завладеть данными или деньгами жертвы. Если большинство людей будет достаточно информировано об излюбленных схемах мошенников и ситуациях, которые они предпочитают использовать, это значительно затруднит их деятельность“, — сказал Ткаченко.
Инвестиционное мошенничество
Очень распространенное в последнее время в Эстонии мошенничество, когда жулики выдают себя за инвестиционных брокеров или сотрудников банка, предлагая выгодные инвестиции в акции, облигации, криптовалюты или другие активы. Для этого они убеждают жертву установить программное обеспечение (например, Anydesk и т. д.) или просто перевести деньги на свои счета. Помимо этого, нередко они создают веб-сайты, на которых жертва может „отслеживать рост прибыли“, чтобы фиктивный успех побуждал ее вкладывать в мошенническую схему все больше средств.
До сих пор все случаи инвестиционного мошенничества начинались с того, что клиенту звонили с „предложением века“ по выгодному инвестированию. Как правило, эти „представители“ говорят только по-русски, хотя были и случаи звонков от мошенников, владеющих эстонским. Номера, на которые они звонят, выбираются либо случайным образом, либо по незаконно добытым базам данных. Кроме того, мошенники могут обзванивать сотрудников компании от имени их собственного работодателя.
Фишинг — выманивание данных доступа к интернет-банку или платежных карт
Тактика, при которой клиент сам вводит идентификаторы своего интернет-банка или данные платежной карты на фиктивных сайтах либо сообщает их мошеннику во время телефонного звонка. После этого мошенники используют добытую информацию для покупок или перевода денег с банковского счета.
Мошенники создают дубликаты банковских сайтов или интернет-магазинов, которые обычно выглядят очень похожими на оригиналы. Затем ссылка на поддельный сайт распространяется по электронной почте, в текстовых сообщениях или в результатах поисковых систем интернета. Как правило, электронные письма и SMS отправляются якобы от имени банка и побуждают вас нажать на ссылку, чтобы, например, просмотреть важное сообщение, заблокировать исходящий платеж или изменить реквизиты вашего доступа в банк.
Бывают случаи, когда мошенник размещает рекламу в поисковой системе браузера так, что она становится первым результатом поиска. Жертва нажимает на ссылку в рекламе, которая перенаправляет ее на фишинговый сайт, на вид идентичный оригинальному сайту поставщика услуги.
Кредитное мошенничество
Мошенники размещают в социальных сетях предложение кредита с очень хорошей процентной ставкой. Чтобы подать заявку на этот кредит, нужно сообщить идентификаторы доступа в интернет-банк или реквизиты платежной карты, якобы для необходимой оценки кредитоспособности или идентификации клиента. Хотя нередко мошеннические операции происходят без фишинга данных интернет-банка или платежных карт, так как клиенты сами переводят деньги на счета мошенников. В этом случае мошенники запрашивают различные платежи для урегулирования выдачи кредита: например, плату за оформление договора или страхование кредита, а также предоплату за его получение. Чаще всего адресатом таких переводов является физическое лицо в другой стране или компании.
Мошенничество по предоплате
Преступники размещают в социальных сетях частные торговые предложения, требуя при этом предоплаты. В настоящее время наиболее распространены случаи мошенничества с предоплатой в рекламных объявлениях на Facebook, где все просто — никакого товара после предоплаты не высылают.
Мошенничество, нацеленное на интернет-торговлю
В этом случае мошенники пытаются обмануть людей, продающих товар в социальных сетях или на различных торговых онлайн-площадках. Эти мошенники якобы хотят сделать покупку, но требуют прислать товар курьерской доставкой. После подтверждения продажи товара мошенники отправляют ссылку на поддельный сайт курьерской компании с просьбой предоставить данные платежной карты.
Фиктивные счета
Мошенники отправляют жертве поддельные счета, подделывая адрес электронной почты партнерской фирмы. Название компании в счете обычно указано верно, а вот банковский счет они указывают свой. И поддельный адрес электронной почты может быть очень похож на тот, который используется в вашей организации. Кроме того, мошенники могут получить доступ к какому-либо почтовому ящику вашего партнера и тогда отслеживать переписку и отправлять поддельные счета с настоящего почтового адреса. Они могут также выдать себя за руководителя вашей организации и прислать бухгалтеру от его имени письмо с просьбой о срочном переводе средств. В этом случае мошенническое письмо поступает с частного адреса электронной почты, например @gmail.com, а не с официального адреса организации.
Романтическое мошенничество
Мошенники ищут жертв в интернете: через сайты знакомств, социальные сети или электронную почту. Вступая в переписку от имени фиктивной личности, мошенники через некоторое время начинают просить о помощи в чрезвычайных ситуациях. Например, просить покрыть расходы на авиабилеты, чтобы приехать к „любимому“ или „любимой“, на переезд, на решение проблем со здоровьем и т. д.
Помощь нуждающимся
Это прямое общение в интернете с использованием поддельных профилей, чаще всего содержащее трогательную или драматическую историю и мольбы, призванные убедить вас перевести деньги и протянуть руку помощи нуждающимся.
Мнимая лотерея и наследство
Мошенники присылают вам электронные письма, обычно с неизвестного адреса, утверждая, что вы выиграли в лотерею или унаследовали крупную сумму денег. Чтобы получить выигрыш или наследство, вас просят сделать перевод или предоставить данные своей платежной карты.
Выдавая себя за представителей различных общеизвестных организаций, мошенники рассылают электронные письма с сообщением о том, что вы выиграли в лотерею. И, разумеется, чтобы получить приз, жертва должна перевести деньги.
Предложение работы
Выдавая себя за сотрудников банка, мошенники предлагают работу в банке, выдвигая различные условия. Например, вас попросят предоставить идентификаторы доступа в интернет-банк, открыть счет и сделать перевод якобы для его активации, скачать файлы, записывающие ваши данные, и т. п. Особую осторожность следует проявлять в случаях, когда вы размещаете информацию о поиске работы на порталах или в социальных сетях, где можно определить ваш номер телефона.