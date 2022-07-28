С сентября придется платить за воду больше: Narva Vesi повышает тариф в Нарве и Нарва-Йыэсуу

„Из-за увеличения стоимости электроэнергии, природного газа и топлива предприятие несет дополнительные расходы, - сказал член правления Narva Vesi Дмитрий Липатов. - Поэтому мы 15 июля подали ходатайство в Департамент конкуренции о повышении тарифа“. Липатов объяснил, что тариф изменился в части одного компонента - повышения цен на электроэнергию.

„Narva Vesi не может предоставлять услугу по той цене, что была раньше, предприятие просто обанкротится“, - прокомментировал повышение тарифа Игорь Андреев, председатель совета Narva Vesi. Он добавил: „ Это, действительно, вынужденная мера, и даже с повышением тарифа наши цены остаются минимальными в Эстонии“.

„Департамент конкуренции проводит жесткую оценку обоснования любой цифры в ходатайствах, - пояснил приглашенный адвокат Narva Vesi Андрей Матвеев. - Мы можем и прибыль заложить в тариф, это будет по закону, мы коммерческая организация. Но со стороны Narva Vesi прибыль никогда не была компонентом цены. Только расходы“.

В Нарве, по словам Липатова, с 2010 года тариф повышался два раза на незначительные суммы.

Для физлиц тариф повысится с 1 сентября на 0,223 евро, а для юрлиц - на 0,203 евроцентов.





Также АО Narva Vesi обратилось на прошлой неделе к председателям квартирных товариществ Нарвы с сообщением о том, что предприятие хочет изменить в идеале также с 1 сентября договор с ними на поставку воды. Дело в том, что квартирные товарищества получают скидку в размере 7,5% при условии своевременной оплаты. Для Narva Vesi отказ от предоставления скидки станет также возможностью сократить убытки, которые они несут из-за повышения стоимости на электроэнергию и природный газ. Жильцов это не коснется, потому что скидка действует именно для квартирных товариществ. Но председатели высказали сомнение в возможности перезаключения договоров. Вопрос пока не решен. При этом, по словам адвоката Андрея Матвеева, у Narva Vesi есть все законные основания на пересмотр договоров.