У Леa Данилсон-Ярг тоже конфликт интересов? Президент Кальюлайд обращает на это внимание, сама министр проблемы не видит

Покинувшая свою должность в прошлом году президент Керсти Кальюлайд недавно обратила внимание на возможные конфликты интересов, противоречащие кодексу этики по части работы с лобби-организациями не одного, а даже двух министров. Одним из них стал министр труда и здравоохранения Пеэп Петерсон, а вторым Кальюлайд назвала министра юстиции Леа Данилсон-Ярг.