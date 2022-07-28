Новости Эстонии
28.07.2022, 14:55

У Леa Данилсон-Ярг тоже конфликт интересов? Президент Кальюлайд обращает на это внимание, сама министр проблемы не видит

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"Я попросила чиновников проверить, может ли министр входить в правление НКО", — сказала Данилсон-Ярг.
"Я попросила чиновников проверить, может ли министр входить в правление НКО", — сказала Данилсон-Ярг.
ФОТО: Ilmar Saabas | Ekspress Meedia

Министр юстиции Леа Данилсон-Ярг не считает, что управление министерством и некоммерческой организацией одновременно представляет собой конфликт интересов. Однако она видит потенциальную проблему в отношении самой Керсти Кальюлайд, которая этот вопрос поднимает.

Покинувшая свою должность в прошлом году президент Керсти Кальюлайд недавно обратила внимание на возможные конфликты интересов, противоречащие кодексу этики по части работы с лобби-организациями не одного, а даже двух министров. Одним из них стал министр труда и здравоохранения Пеэп Петерсон, а вторым Кальюлайд назвала министра юстиции Леа Данилсон-Ярг.

Хотя прошлое Петерсона как главы Центрального союза профсоюзов уже широко обсуждалось в публичных дискуссиях, более широкого обсуждения прошлого Данилсон-Ярг не было. Что же так зацепило бывшего президента, что она выступила со своим заявлением по поводу новоиспеченного министра юстиции?

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