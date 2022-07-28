28.07.2022, 14:55
У Леa Данилсон-Ярг тоже конфликт интересов? Президент Кальюлайд обращает на это внимание, сама министр проблемы не видит(8)
ФОТО: | Ekspress Meedia
Министр юстиции Леа Данилсон-Ярг не считает, что управление министерством и некоммерческой организацией одновременно представляет собой конфликт интересов. Однако она видит потенциальную проблему в отношении самой Керсти Кальюлайд, которая этот вопрос поднимает.
Покинувшая свою должность в прошлом году президент Керсти Кальюлайд недавно обратила внимание на возможные конфликты интересов, противоречащие кодексу этики по части работы с лобби-организациями не одного, а даже двух министров. Одним из них стал министр труда и здравоохранения Пеэп Петерсон, а вторым Кальюлайд назвала министра юстиции Леа Данилсон-Ярг.