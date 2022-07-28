Милая история: маленький мальчик пожертвовал лемурам Таллиннского зоопарка 50 евро

„Благодарим маленького Леннарта, который пришел к нам на кассу с монетами на сумму более 50 евро, чтобы поддержать зоопарк! Леннарт сказал, что хочет передать собранные деньги на покупку еды для лемуров“, - пишет Таллиннский зоопарк в соцсетях.

Зоопарк призвал Леннарта и его родителей выйти на связь, чтобы лично их отблагодарить и показать лемуров поближе.

Таллиннский зоопарк отмечает, что если в Эстонии растет такая замечательная молодежь, то можно не беспокоиться за сохранение природы в будущем.

Зоопарк также призывает всех неравнодушных поддержать животных, чтобы улучшить их питание и среду обитания. Узнать, как это сделать, можно здесь.