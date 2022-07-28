СЕГОДНЯ | Футбольный клуб „Пайде“ на пороге исторического достижения

Городская команда „Пайде“ стоит на пороге еще одного исторического достижения. В этом году команда „Пайде“ покорила несколько бастионов и тем самым завоевала сердца эстонских любителей футбола и спорта.

Неделю назад „Арарат-Армения“ и „Пайде“ сыграли вничью 0:0 на очень ветреном стадионе Ереванской футбольной академии. Таким образом, уже второй круг подряд у „Пайде“ есть все шансы выйти в следующий этап.

„Пайде“ показала, что это команда с большой буквы. „Кусочки пазла находятся на своих местах. В нашей команде нет распрей в плохом смысле этого слова. На данный момент мы являемся целостной единицей, где у каждого игрока своя роль. Поэтому у нас в команде приятная и веселая атмосфера“, - сказал вратарь Михкель Аксалу.

В первом отборочном раунде Лиги конференции, по сумме двух встреч „Пайде“ сыграли в ничью с тбилисским „Динамо“ (4:4), но прошли дальше благодаря серии послематчевых пенальти.

Благодаря этой победе „Пайде“ творит свою историю и историю, на которую можно будет опереться в будущем.

Победитель сегодняшней игры между „Пайде“ и „Арарат-Армения“, в следующем этапе сыграет с 34-кратным чемпионом Бельгии „Андерлехтом“ из Брюсселя. Помимо славы и известности, на карту поставлены еще и деньги. Команда „Пайде“ заработала 350 000 евро, выйдя во второй отборочный раунд Лиги конференций, победив „Арарат-Армения“ по сумме двух встреч, заработает дополнительно к этой сумме еще 200 000 евро, т.е. тогда будет больше полумиллиона евро.

В футболе много обстоятельств, которые могут повлиять на результат. Игра „Пайде“, ее самоконтроль и домашний стадион внушают оптимизм перед сегодняшней игрой. „Пайде“ может! Может и хочет.

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