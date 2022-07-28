Исторический момент: футбольный клуб „Пайде“ обыгрывает „Арарат-Армения“
В четверг в Пярну городская команда „Пайде“ обыграла в серии послематчевых пенальти (5:3) ереванский„Арарат-Армения“ в ответной встрече второго отборочного раунда Лиги конференций.
В первом тайме „Пайде“ играли неплохо, на 23-й минуте они получили лучший момент в матче (Сааг не смог направить мяч в створ ворот), но затем армяне взяли игру под свой контроль . При этом опасным был только их левый вингер Лима, с которым у Оджамаа были большие проблемы, а вот остальные араратцы особой опасности не предоставляли. В конце первого тайма, конечно, стало ясно, что „Пайде“ уже не может продвигать мяч вглубь и всякие логические решения в атаке исчезли напрочь.
Несмотря на то, что у обеих команд были отличные моменты, ни в основное, ни в дополнительное время не было забито голов. В послематчевой серии пенальти первыми ошиблись гости. Победный гол „Пайде“ затем забил Тамбеду, который вывел городскую команду в третий раунд, где их ждет „Андерлехт“ из Брюсселя.
До матча:
Городская команда „Пайде“ стоит на пороге еще одного исторического достижения. В этом году команда „Пайде“ покорила несколько бастионов и тем самым завоевала сердца эстонских любителей футбола и спорта.
Неделю назад „Арарат-Армения“ и „Пайде“ сыграли вничью 0:0 на очень ветреном стадионе Ереванской футбольной академии. Таким образом, уже второй круг подряд у „Пайде“ есть все шансы выйти в следующий этап.
„Пайде“ показала, что это команда с большой буквы. „Кусочки пазла находятся на своих местах. В нашей команде нет распрей в плохом смысле этого слова. На данный момент мы являемся целостной единицей, где у каждого игрока своя роль. Поэтому у нас в команде приятная и веселая атмосфера“, - сказал вратарь Михкель Аксалу.
В первом отборочном раунде Лиги конференции, по сумме двух встреч „Пайде“ сыграли в ничью с тбилисским „Динамо“ (4:4), но прошли дальше благодаря серии послематчевых пенальти.
Благодаря этой победе „Пайде“ творит свою историю и историю, на которую можно будет опереться в будущем.
Победитель сегодняшней игры между „Пайде“ и „Арарат-Армения“, в следующем этапе сыграет с 34-кратным чемпионом Бельгии „Андерлехтом“ из Брюсселя. Помимо славы и известности, на карту поставлены еще и деньги. Команда „Пайде“ заработала 350 000 евро, выйдя во второй отборочный раунд Лиги конференций, победив „Арарат-Армения“ по сумме двух встреч, заработает дополнительно к этой сумме еще 200 000 евро, т.е. тогда будет больше полумиллиона евро.
В футболе много обстоятельств, которые могут повлиять на результат. Игра „Пайде“, ее самоконтроль и домашний стадион внушают оптимизм перед сегодняшней игрой. „Пайде“ может! Может и хочет.
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