ФОТО | Исторический момент: футбольный клуб „Пайде“ обыгрывает „Арарат-Армения“

В первом тайме „Пайде“ играли неплохо, на 23-й минуте они получили лучший момент в матче (Сааг не смог направить мяч в створ ворот), но затем армяне взяли игру под свой контроль . При этом опасным был только их левый вингер Лима, с которым у Оджамаа были большие проблемы, а вот остальные араратцы особой опасности не предоставляли. В конце первого тайма, конечно, стало ясно, что „Пайде“ уже не может продвигать мяч вглубь и всякие логические решения в атаке исчезли напрочь.

Несмотря на то, что у обеих команд были отличные моменты, ни в основное, ни в дополнительное время не было забито голов. В послематчевой серии пенальти первыми ошиблись гости. Победный гол „Пайде“ затем забил Тамбеду, который вывел городскую команду в третий раунд, где их ждет „Андерлехт“ из Брюсселя.

До матча:

Городская команда „Пайде“ стоит на пороге еще одного исторического достижения. В этом году команда „Пайде“ покорила несколько бастионов и тем самым завоевала сердца эстонских любителей футбола и спорта.

Неделю назад „Арарат-Армения“ и „Пайде“ сыграли вничью 0:0 на очень ветреном стадионе Ереванской футбольной академии. Таким образом, уже второй круг подряд у „Пайде“ есть все шансы выйти в следующий этап.

„Пайде“ показала, что это команда с большой буквы. „Кусочки пазла находятся на своих местах. В нашей команде нет распрей в плохом смысле этого слова. На данный момент мы являемся целостной единицей, где у каждого игрока своя роль. Поэтому у нас в команде приятная и веселая атмосфера“, - сказал вратарь Михкель Аксалу.

В первом отборочном раунде Лиги конференции, по сумме двух встреч „Пайде“ сыграли в ничью с тбилисским „Динамо“ (4:4), но прошли дальше благодаря серии послематчевых пенальти.

Благодаря этой победе „Пайде“ творит свою историю и историю, на которую можно будет опереться в будущем.