28.07.2022, 12:51
ФОТО | На крыше многоэтажки в Ыйсмяэ замечены совы. Что делают лесные птицы в спальном районе?(5)
ФОТО: Delfi lugeja
Читательница Delfi сфотографировала сов на крыше пятиэтажного дома около остановки „Нурменукку“ в Ыйсмяэ.
По словам читательницы, до этого она заметила там одну сову, а в этот раз увидела сразу несколько. Однако теперь у нее появились сомнения - настоящие ли это лесные птицы, по какой-то случайности попавшие в город?
Как известно, жители Ыйсмяэ страдают от непрекращающихся криков чаек, которых в спальном районе очень много. Чтобы отвадить чаек от жилого дома, нужно не давать им вить гнезда на крыше. Возможно, квартирное товарищество установило на крыше муляжи сов, чтобы отпугнуть назойливых чаек.
А вы как думаете - это настоящие птицы или муляжи?