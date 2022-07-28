ФОТО | На крыше многоэтажки в Ыйсмяэ замечены совы. Что делают лесные птицы в спальном районе?

По словам читательницы, до этого она заметила там одну сову, а в этот раз увидела сразу несколько. Однако теперь у нее появились сомнения - настоящие ли это лесные птицы, по какой-то случайности попавшие в город?

Как известно, жители Ыйсмяэ страдают от непрекращающихся криков чаек, которых в спальном районе очень много. Чтобы отвадить чаек от жилого дома, нужно не давать им вить гнезда на крыше. Возможно, квартирное товарищество установило на крыше муляжи сов, чтобы отпугнуть назойливых чаек.

А вы как думаете - это настоящие птицы или муляжи?