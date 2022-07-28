ВИДЕО | Правительство Эстонии изменило порядок выдачи виз гражданам России и Беларуси

Министр Урмас Рейнсалу сообщил, что по его предложению правительство решило изменить порядок выдачи виз. Первое изменение заключается в том, что выдача срочных виз и видов на жительство с целью обучения гражданам РФ прекращается. Также граждане РФ и Беларуси не будут регистрироваться для временной работы, если они не имеют на это установленных раннее законных оснований.

Если таким людям уже ранее выдана долгосрочная виза, то они могут получить разрешение на краткосрочную работу. Однако если они получили, например, туристическую визу в какой-либо другой стране Шенгена (до настоящего момента такие люди могли приехать в Эстонию и ходатайствовать о разрешении на краткосрочное трудоустройство), то теперь они работать в Эстонии не смогут.

Вчерашние угрозы пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова в отношении Финляндии, по словам Рейнсалу, показывают, что Россия не хочет, чтобы ее граждане были ограничены в передвижении по Европе, и именно поэтому мы должны работать над этой темой.

„Если оценить общее количество выданных виз, которые действуют, то оно превышают отметку в 50 000. Мы непременно будем работать над тем, чтобы подготовить дополнительные предложения по санкциям в вопросах выдачи виз. Также необходимо провести ревизию уже выданных виз“, - сказал Рейнсалу.

Была поднята также тема красноармейских монументов. Певкур, отвечая на вопрос Delfi, подчеркнул, что в таком виде их присутствие в публичном пространстве неприемлемо, при этом каждый случай нужно рассматривать отдельно. По словам министра, некоторые объекты не несут никакой историко-культурной ценности. Он подчеркнул, что здесь свою работу должны сделать эксперты и не нужно превращать эту тему в политическую.

Смотрите запись пресс-конференции с переводом на русский язык!