Говорил ли Байден, что экономика США „такая же динамичная и здоровая, как и он сам“?
В июне 2022 года пользователи соцсетей делились парадоксальным сравнением, которое якобы сделал сам 79-летний президент США. Мы проверили обоснованность подобных публикаций.
В середине июня 2022 года десятки пабликов во „ВКонтакте“ опубликовали практически идентичные посты, высмеивающие сравнение „динамичной и здоровой“ экономики США со здоровьем президента страны, причём авторство этих слов приписывалось самому Байдену. Среди крупнейших таких групп — „Вежливые люди / армия / Россия / СВО“ (650 000 подписчиков на момент написания этого разбора), „Русские онлайн“ (415 000), „Донецк ДНР ЛНР новости Донбасс Россия Новороссия“ (279 000), „Вооружённые силы Новороссии (ВСН)“ (175 000) и „Русская весна“ (125 000). Новость о парадоксальном заявлении американского лидера обрела популярность и в Telegram — о ней рассказали, в частности, каналы „Прямой эфир“ (1,9 млн подписчиков), „Я в курсе“ (366 000), „Вежливые люди 🅉 СВО“ (312 000), „Дмитрий Никотин“ (257 000), „Пономарь“ (179 000 подписчиков) и „Лука Ебков“ (103 000). Также упоминания можно встретить в Facebook*, Twitter и других соцсетях.
К публикациям о необычном сравнении, которое якобы сделал Байден, обычно прикладывают скриншот. На нём запечатлён заголовок статьи, указаны дата и источник заметки — 14 июня она появилась на портале BabylonBee.com. Статья доступна на этом сайте и сейчас.
В самом тексте, который на скриншот не попал, рассказывается, что Байден сказал о „динамичной и здоровой“ экономике в магазине детской одежды, где встретился с 12-летней девочкой, которую спутал с репортёром телеканала MSNBC. Как утверждает автор публикации, после этого президент США принял упор лёжа, чтобы начать отжиматься, но „быстро забыл, зачем он это сделал, и решил лечь поспать“. Также в тексте приводится оценка „экономистов“: „С экономикой всё будет в порядке, если кто-то сможет найти подгузник для экономики, чтобы та носила его, когда испражняется, и специальное руководство, которое поможет экономике вернуться в подвал, когда она забудет, где находится“.
Если бы авторы вирусных публикаций привели в своих постах не только скриншот заголовка, их читатели наверняка смогли бы объективнее оценить суть оригинальной заметки. Её характер стал бы очевиден даже тем, кто не знает, что Babylon Bee — один из самых известных в мире порталов, публикующих вымышленные, сатирические новости. Об этом прямо сказано на сайте издания в разделе „О нас“.
В конце мая в российском медиапространстве широко разошлась другая публикация Babylon Bee — в ней утверждалось, что компания Mattel выпускает в продажу куклу беременного Кена. Вымышленную новость освещали некоторые российские телеканалы и комментировал депутат Госдумы Сергей Соловьёв. „Национальная служба новостей“ даже провела часовую (!) пресс-конференцию „Недетские игрушки: какое влияние на детей окажет „беременный“ Кен?“ с участием врача-психиатра Александра Федоровича, президента Союза адвокатов России Игоря Трунова и учредителя сети магазинов Toy.ru Алисы Лобановой.
Итог: Сатирические новости