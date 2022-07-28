Говорил ли Байден, что экономика США „такая же динамичная и здоровая, как и он сам“?

В самом тексте, который на скриншот не попал, рассказывается, что Байден сказал о „динамичной и здоровой“ экономике в магазине детской одежды, где встретился с 12-летней девочкой, которую спутал с репортёром телеканала MSNBC. Как утверждает автор публикации, после этого президент США принял упор лёжа, чтобы начать отжиматься, но „быстро забыл, зачем он это сделал, и решил лечь поспать“. Также в тексте приводится оценка „экономистов“: „С экономикой всё будет в порядке, если кто-то сможет найти подгузник для экономики, чтобы та носила его, когда испражняется, и специальное руководство, которое поможет экономике вернуться в подвал, когда она забудет, где находится“.