Футболиста Неймара требуют посадить на пять лет за махинации с трансфером

Дело, которое расследовалось годами, будет передано в суд Барселоны 17 октября - за несколько дней до того, как Неймар должен присоединиться к сборной Бразилии для подготовки к чемпионату мира по футболу в Катаре. Ожидается, что рассмотрение займет две недели.

Как сообщает El Pais, DIS утверждает, что Неймар, его семья и „Барселона“ обманули руководство компании и требует для бразильца не только тюремного заключения, если его вина будет доказана, но и штрафа в размере 10 млн евро.

DIS заявила, что получила гораздо меньше, чем должна была, поскольку часть суммы, выплаченной за трансфер Неймара, была скрыта. Когда Неймар подписал контракт с „Барселоной“, каталонский клуб сказал, что сумма сделки составила 57,1 млн евро.

DIS получила 6,8 млн евро из 17,1 млн евро, выплаченных „Сантосу“. Инвестиционный фонд утверждал, что реальная сумма трансфера была намного выше.

Обвинение также требует тюремного заключения для бывших руководителей „Барселоны“ Жозепа Бартомеу и Сандро Росселя.

Все фигуранты дела долгие годы отрицали обвинения DIS, однако в ходе следствия Бартомеу все же признался, что с учетом налогов переход бразильца обошелся клубу в 86,2 млн евро.

Неймар перешел из „Барселоны“ в „ПСЖ“ в 2017 году за 222 млн евро. Этот трансфер также не обошелся без суда. Но в тот раз в роли обвинителя выступал футболист.

Он заявил, что руководство „Барселоны“ не выплатило ему положенные в качестве бонуса за продление контракта с клубом в 2016 году 43,6 млн евро, и потребовал компенсировать ему эту сумму.

По итогам рассмотрения дела суд отклонил иск бразильского форварда и обязал самого Неймара заплатить „Барселоне“ 6,7 млн евро.

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